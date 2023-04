Südhessen (ots) – Die hessische Polizei und damit auch das Polizeipräsidium Südhessen, nehmen am diesjährigen „ROADPOL-Speedmarathon“ teil. Am 21.04.2023 zwischen 06-22.00 Uhr, kommen an knapp 200 Messstellen in Hessen über 500 Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen teilnehmender Kommunen zum Einsatz.

Die Messstellen der Polizei und der Kommunen in Südhessen im Überblick:

Darmstadt

Heidelberger Landstraße Eschollbrücker Straße Klappacher Straße Frankfurter Straße Kranichsteiner Straße Gräfenhäuser Straße.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt, B 426 Dieburg, B 26 Weiterstadt, L 3113 Mühltal, Dornwegshöhstraße Habitzheim, L 3413 Groß-Umstadt, B 26 Otzberg, L 3065 Dieburg, K 128 Griesheim, Odenwaldstraße Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße.

Odenwaldkreis

Michelstadt, Erbacher Straße Mossautal-Hüttenthal, B 460 Brensbach, B 38 Höchst, Erbacher Straße Breuberg OT Hainstadt, Mainstraße.

Kreis Bergstraße

Lampertheim, Ringstraße Viernheim, Wormser Straße Viernheim, Lorscher Weg Heppenheim, Lorscher Straße Lorsch, L 3111 Fürth, Schulstraße Lorsch, Heppenheimer Straße Heppenheim, Mozartstraße Heppenheim, Bgm.-Kunz-Straße Bensheim, Schwarzwaldstraße Bensheim, Darmstädter Straße Bensheim, Berliner Ring Reichenbach, Nibelungenstraße Gorxheimertal, Hauptstraße Affolterbach, Hauptstraße Wald-Michelbach, Ludwigstraße.

Landkreis Groß-Gerau

Kelsterbach, Mörfelder Straße Bischofsheim, Am Schindberg Gernsheim, L 3112 Groß-Gerau, B 44 Mörfelden-Walldorf, B 486 Rüsselsheim, B 486.

