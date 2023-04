Neustadt: Wein-Wettbewerb in Mâcon – erstmals Degustatoren aus Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Über 60 Jahre währt die Partnerschaft zwischen Neustadt an der Weinstraße und Mâcon in Burgund. Wein war dabei immer schon ein Thema, doch erstmals nahmen „Degustateurs officielles“ aus der Pfalz am berühmten Weinwettbewerb „Concours des Grands Vins de France“ in der Partnerstadt teil.

„Es war der schon lange gehegte Wunsch des im Juni 2022 verstorbenen Präsidenten des Concours, Bernhard Deslaye, dass eine Gruppe von Weinkundigen aus Neustadt hier teilnimmt.“ MARTIN FRANCK, GESCHÄFTSFÜHRER DER NEUSTADTER TKS GMBH

Deslaye war auch eng mit der Partnerschaftsarbeit Neustadt und Mâcon verbunden.

Der Concours gehört zu den größten und renommiertesten Weinwettbewerben Frankreichs. Rund 7.000 Flaschen sowie Fassweine aus dem ganzen Land wurden eingereicht, die von 1.500 Degustatoren aus 18 Ländern in Vierergruppen bewertet wurden. Die meisten Weine kamen aus den Regionen Bordeaux, sehr viele aber auch aus dem Burgund. Bei der Degustation wurden im Schnitt 18 Weine einer Region oder Appellation blind verkostet und nach den Kategorien „Auge, Nase, Geschmack und Harmonie“ bewertet. Die Gruppen waren durchdacht gemischt. So saß Degustator Michael Landgraf in einer Gruppe mit einem Sommelier aus Mâcon, einem jungen französischen Winzer und einer koreanischen Weinhändlerin. Auffällig war beispielsweise der Einfluss des Klimas auf die Qualität des „schwierigen“ Jahrgangs 2021 bei den Rotweinen aus Burgund. Neu war für Roland Ippach aus Mußbach, dass unter den vier Degustatoren offen über den Wein diskutiert wurde.

Degustation (Foto: TKS)

„In Deutschland ist dies nicht üblich., sorgte aber weniger für Ausreißer“.

Nach Abgabe der Bewertungszettel wurden alle Weine aufgedeckt und man konnte sich von der Qualität der Weine auf anderen Tischen inspirieren lassen.

Die Teilnahme bei der Degustation fand im Rahmen einer Reise der Tourist-Information Neustadt in die Partnerregion Burgund statt. Besucht wurden auch die Festungs- und Uhrenstadt Besançon, die Hauptstadt Burgunds Dijon, das Städtchen Flavigny-sur-Ozerain, Drehort des berühmten Filmes Chocolat, die Region um Alesia, das Städtchen Semur-en-Brionnais mit der berühmten romanischen Kirche Saint-Hilaire sowie Fleurie, stets verbunden mit kulinarischen Besonderheiten und dem Besuch von Weingütern der Region. Offen ist, wann es wieder eine Unterstützung aus der Pfalz beim Concours gibt.

„Ich habe das Gefühl, dass es nicht das letzte Mal war.“ MARTIN FRANCK