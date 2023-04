Der mit rund 370 Quadratkilometern größte See Italiens liegt eingebettet in eine malerische alpine Landschaft und verzaubert mit seinem milden Klima.

Der Gardasee ist eine wahre Preziose und lässt sich am besten vom Wasser aus erkunden. Ein starkes Motorboot oder eine Segelyacht bringen Sie von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Fühlen Sie sich frei, Ihren Urlaub ganz nach Ihrem Wunsch zu gestalten.

Auf dem Gardasee mit gecharterter Yacht unterwegs

Sie spüren frische Brise in Ihrem Gesicht, Sie setzen das Segel oder starten den Motor – und stechen in den See. Vor Ihnen liegt der azurblaue Lago di Garda und Sie bestimmen, wo es heute langgeht. Ihr Traumschiff haben Sie bei einem Yachtcharter am Gardasee ausgewählt und freuen sich auf Ihren einzigartigen italienischen Urlaub mit Familie oder Freunden.

An einem einzigen Tag lässt sich der Gardasee keineswegs erkunden, nehmen Sie sich also Zeit, die schönsten Spots und Destinationen wie die romantische Isola del Garda anzusteuern. Diese nur rund 7 Hektar große Insel befindet sich im Besitz der Grafenfamilie Cavazza und ist einige Monate im Jahr im Rahmen einer Führung zugänglich. Bewundern Sie die imposante, im venezianischen Stil erbaute Villa Borghese, die prächtigen Blumengärten und die gepflegte Parkanlage.

Besuchen Sie die weltberühmte mittelalterliche Scaligerburg in Sirmione. Die Burg verfügt sogar über einen eigenen Hafen und wirkt vom Wasser aus besonders beeindruckend.

Für alle Liebhaber des edlen Tropfens ist ein Besuch im Weinmuseum Bardolino ein Muss. Wandern Sie durch die Weinberge und nehmen an einer Rotwein-Verköstigung teil. Für den Aufstieg zum Kamaldulenser Kloster San Giorgio bei Bardolino werden Sie mit einem atemberaubenden Ausblick auf den Gardasee reichlich belohnt.

Auf Ihrem Gardasee-Törn darf selbstverständlich auch Riva del Garda nicht fehlen. Schauen Sie sich die Stadtfestung La Rocca an, genießen Sie die Aussichten von dem Punta Larici oder bestaunen Sie den ungewöhnlichen Wasserfall Varone!

Segelschein – Ihr sicherer Weg zur Charteryacht

Sie möchten eine Yacht oder ein Motorboot für Ihren sportlich-romantischen Gardasee-Urlaub chartern? Auf Wunsch können Sie beim Vercharterer ein Boot Ihrer Wahl mit Kapitän mieten. Wenn Sie jedoch selbst das Kommando übernehmen möchten, dann ist ein Segelschein äußerst sinnvoll.

Bereits für Boote mit einer Länge unter 20 Metern und Motorstärke ab 15 PS ist ein Sportbootführerschein „Binnen“ (SPF Binnen) erforderlich, insofern das Boot unter der deutschen Flagge fährt. Für Schiffe unter der italienischen Frage ist SPF Binnen ab einer Motorstärke von 40,8 Pflicht.

In der Regel wird ein Vercharterer nur an Inhaber eines Segelscheins ein Boot oder eine Yacht übergeben. Dabei wäre es etwas leichtsinnig, einfach an den Gardasee in der Hoffnung zu reisen, vor Ort einen Segelschein schnell zu machen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn Sie müssen sowohl theoretische als auch praktische Prüfung ablegen. Und an der Theorie gibt es recht viel zu pauken. Wenn Sie dagegen in Deutschland einen Segelschein machen, haben Sie genug Zeit, den Stoff zu verinnerlichen, zu üben und erfolgreich die Prüfung zu bestehen.Mit Segelschein in der Tasche sind Sie auf der sicheren Seite und können sofort nach der Ankunft am Gardasee Ihre Tour starten.