Am Montag 17.04.2023 gegen 17:40 Uhr wurde ein Brand in einem Parkhaus im Quadrat C 2 gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei, konnte der Brandherd (diverser Unrat und Bekleidung) durch 3 Zeugen fast vollständig gelöscht werden. Es entstand ein Brandschaden von ca. 10.000 € am Parkhaus.

Die Feuerwehr übernahm im Anschluss die endgültigen Löscharbeiten.

Um eine gesundheitliche Schädigung der drei Personen auszuschließen, wurden sie durch den Rettungsdienst untersucht.

Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen für den Verkehr. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten sich mit dem Revier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621-12580, in Verbindung zu setzen.