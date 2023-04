Großniedesheim: Sohn bedroht Mutter mit Schußwaffe

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Am 16.04.2023 gegen 19.00 Uhr, bedrohte ein 35-jähriger Mann, nach einem Streit im Auto, seine Mutter mit einer Schußwaffe. Ein Großaufgebot der Polizei mit Hinzuziehung der Spezialkräfte, konnte den 35-Jährigen festnehmen.

Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, wurde ebenfalls bei dem Beschuldigten sichergestellt. Nach der Gefährderansprache und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankenthal, wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei dem Einsatz erlitten der Beschuldigte und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden. Gegen den Beschuldigten wurden Verfahren wegen Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt eingeleitet.

Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Neuhofen (ots) – Wohl aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankenthal am Sonntagabend in der Jahnstraße einem verkehrsbedingt wartenden 36-jährigen aus Friedelsheim von hinten auf.

Eine 13-jährige Insassin im Fahrzeug des 36-jährigen erlitt hierdurch leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Kopfschmerzen. Aufgrund des Zusammenstoßes war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Vereinsheim

Römerberg (ots) – Am 16.04.2023 gegen 06:12 Uhr stellten Berechtigte eines Vereinsheims in der Große Hohl fest, dass bislang unbekannte Täter die Eingangstür zum Vereinsheim aufgebrochen haben. Im Innern wurden Spenden im mittleren zweistelligen Bargeldbetrag entwendet und Automaten aufgebrochen. Der Wert des entstandenen Sachschadens liegt ca. im mittelern dreistelligen Eurobereich.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Katalysatoren entwendet- Tatverdächtige ermittelt

Otterstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen konnten 3 mutmaßliche Täter nach einem Diebstahl von Katalysatoren durch die Polizei festgestellt werden. Gegen 05:35 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Speyer, da er auf einem Parkplatz in der Kollerstraße 2-3 Personen beobachtet hatte, die sich an einem dort geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Die Beamten stellten fest, dass der Katalysator am besagten Fahrzeug entfernt wurde.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte im Bereich Speyerer Straße ein PKW mit 3 Insassen kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich 2 Männer im Alter von 32 und 33 Jahren. Am Steuer saß eine 37-jährige Frau. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten unter anderem einen Industriewagenheber und eine Metallsäge. Der 33-Jährige Mann wies eine mit Öl verschmutzte Kleidung auf. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholwert ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Die Tatverdächtigen wurden alle zur Dienststelle gebracht. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarere Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wer 0,46 Promille. Nach Beendigung einer Wohnungsdurchsuchung und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden alle wieder auf freien Fuß gesetzt.