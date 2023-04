Hochwertige Autos nach illegalem Rennen beschlagnahmt

Mainz (ots) – Drei RS-Modelle der Marke Audi wurden am Sonntagnachmittag durch die Polizei beschlagnahmt, nachdem deren Fahrer an einem illegalen Rennen auf der A61 in Richtung Süden teilgenommen haben. Die Fahrer sind aufgefallen, als sie mit ihren großmotorigen Autos im Norden von Rheinland-Pfalz, auf der A61, rennartige Situationen provozierten, stark beschleunigten, über drei Fahrstreifen nebeneinander fuhren und zum Teil fliegende Starts durchführten.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nichtunerheblich beeinträchtigt und meldeten dies der Polizei um kurz nach 17 Uhr. Gegen 18 Uhr gelang es Einsatzkräften der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim zwei der beschriebenen Fahrzeuge in Höhe Bornheim festzustellen und zu kontrollieren. Das dritte Fahrzeug wurde kurze Zeit später an der Halteranschrift in Mainz durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 kontrolliert.

Bei den Fahrern, der serienmäßig bis zu 450 PS starken Autos, handelt es sich um drei Männer im Alter von 29, 34 und 55 Jahren. Die Führerscheine der drei Fahrer und deren Autos wurden beschlagnahmt.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim hat die ersten Ermittlungen hinsichtlich der Teilnahme an einem verbotenen KFZ-Rennen gem. § 315 d Strafgesetzbuch aufgenommen. Es kann hier zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren kommen. Gerichte können zusätzlich auf die Einziehung der Fahrzeuge entscheiden.

2 Versammlungen in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots) – Am Samstag den 15.04.2023 fanden in Mainz zwei angemeldete

Versammlung statt. Nach Wortbeträgen auf dem Gutenbergplatz setzte sich eine

Versammlung mit ca. 100 Teilnehmenden in Form eines Aufzuges durch die Mainzer

Innenstadt in Bewegung, eine weitere Versammlung mit ca. 50 teilnehmenden

Personen, fand stationär auf dem Schillerplatz statt.

Beiden Versammlungen konnte die Möglichkeit gegeben werden, ihr Recht auf

Meinungs-und Versammlungsfreiheit auszuüben.

Die Versammlung Schillerplatz wurde gegen 16.30 Uhr, der Aufzug durch die

Innenstadt nach erneuter Ankunft und Abschlusskundgebung auf dem Gutenbergplatz

gegen 17:30 Uhr, beendet.

Es kam zu keinen Straftaten und keinen besonderen Vorkommnissen.

Hantieren mit Softairwaffen führt zu Polizeieinsatz

Mainz-Altstadt (ots) – Einen Polizeieinsatz mit sieben Streifenwagen, löste eine Gruppe männlicher Jugendlicher am Sonntag auf dem Gutenbergplatz aus, weil sie mit

Schusswaffen hantierten. Besorgte Bürger meldeten sich am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr per Notruf bei der Polizei und schilderten, dass auf dem Gutenbergplatz acht Personen, Schusswaffen untereinander weiterreichen würden.

Da die Echtheit der Waffen in Frage stand und eine Gefährdung nicht auszuschließen war, wurden sieben Streifenwagen vor das Theater entsandt. Die Jugendlichen wurden angetroffen, aufgefordert ihre Hände sichtbar nach oben zu halten und auf die Waffen angesprochen. Zwei junge Männer gaben daraufhin den Waffenbesitz zu.

Alle acht Jugendlichen wurden nach weiteren Waffen durchsucht. Aufgefunden wurden bei den Durchsuchungen zwei Softairwaffen, die im ersten Moment wir echte Pistolen

wirkten.

Diese Softairwaffen sind nach dem Gesetz zwar frei verkäuflich, wenn sie eine Energie von weniger als 0,5 Joule entwickeln, jedoch sahen diese beidenWaffen, echten Pistolen täuschend ähnlich und gelten demnach als Waffen, die den Anschein erwirken echt zu sein. Diese sogenannten Anscheinswaffen dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.

Wer dies dennoch tut, begeht nach dem Waffengesetz eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 EUR belegt werden kann. Die Polizeiinspektion Mainz 1 wird alle Daten hierzu an die zuständige Waffenbehörde der Stadt Mainz weitergeben.

Zwei Einbrüche zur Urlaubszeit

Mainz (ots) – Am gestrigen Sonntag wurden der Polizei Mainz zwei Einbruchdiebstähle

in Einfamilienhäuser in Mainz-Gonsenheim gemeldet. Betroffen waren jeweils ein Haus in der Finther Landstraße und der Kapellenstraße. Da die Hauseigentümer in beiden Fällen verreist waren, lässt sich der genaue Tatzeitraum nicht eingrenzen.

Die Herangehensweisen an den beiden Objekten ähneln sich:

Die Täter überwanden gewaltsam den heruntergelassenen Rollladen einer Terrassentür und gelangten dann durch das Einschlagen der Fensterscheibe ins Hausinnere Erlangtes Diebesgut waren Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder selbst Opfer eines Einbruchs geworden sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Urlaub sollte die schönste Zeit des Jahres sein. Damit es bei der Rückkehr in die eigenen vier Wände keine bösen Überraschungen gibt, sollten Sie, insbesondere in der Urlaubszeit, folgende Tipps beherzigen um das Risiko zu reduzieren, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden:

Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verschließen Sie daher alle

Fenster, auch die höher gelegenen sowie Balkon- und Terrassentüren.

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – egal ob für kurze oder lange Zeit –

schließen Sie Ihre Haustür ab. Eine nur in die Tagesfalle gezogene

Haustür bietet keinerlei Sicherheit.

Lassen Sie die Rollläden nicht permanent herunter.

Nutzen Sie Zeitschaltuhren und Sensoren mit Bewegungsmeldern für

die Beleuchtung im Haus oder der Wohnung.

Lassen Sie Ihren Briefkasten durch jemanden, dem Sie vertrauen

(Familie, Nachbarschaft), leeren.

Lassen Sie nicht jeden an Ihren Urlaubsaufenthalten in sozialen

Medien oder auf Anrufbeantwortern teilhaben. Auch Einbrecher haben

daran Interesse.

Lassen Sie Mülltonnen zur Leerung durch jemanden auf die Straße

stellen und wieder wegräumen.

Teilen Sie den Nachbarn Ihre Abwesenheit mit, damit diese auf Ihr/e

Wohnung/Haus achten.

Ihre Polizei berät Sie zudem kostenfrei, kompetent und produktneutral wie Sie sich mechanisch und elektronisch vor Einbrüchen schützen können.