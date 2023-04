Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Unbekannter flüchtet nach versuchten Ladendiebstahl

Am Samstag (15. April) kam es bei einem Discounter in der Arolser Straße in Volkmarsen zu einem versuchten Ladendiebstahl. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Diebesgut mit einem Auto, an dem sich wahrscheinlich rumänische Kennzeichen befanden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der unbekannte Täter betrat gegen 14.45 Uhr das Geschäft. An der Kasse legte er die Waren aus seinem Einkaufswagen auf das Kassenband. Da der Mann einen Rucksack mitführte, forderte die Kassiererin ihn auf, diesen zu öffnen. Daraufhin nahm der Unbekannte den Rucksack vom Rücken, warf ihn in den Einkaufswagen und flüchtete aus dem Geschäft. Nach Zeugenangaben stieg der unbekannte Täter auf dem Parkplatz in einen dunklen Audi, an dem sich wahrscheinlich rumänische Kennzeichen befanden. Die Fahndung der Polizei Bad Arolsen nach dem flüchtigen Auto verlief ohne Erfolg.

In dem zurückgelassenen Rucksack konnte das erstrebte Diebesgut sichergestellt werden, dabei handelte es sich um Süßigkeiten, Kaffee und Spirituosen im Gesamtwert von etwa 100 Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, dunkelblonde Haare, bekleidet mit schwarzem Pullover mit bunten Motiv auf dem Rücken, schwarzer Jogginghose und schwarzer Kappe.

In Begleitung des Unbekannten soll sich noch ein etwa 165 cm großer Mann mit korpulenter Figur und schwarzen Haaren befunden haben, der ein weißes T-Shirt trug.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Wildungen-Wega – Planen von Siloballen beschädigt

Insgesamt sechs Planen von Siloballen beschädigten Unbekannte in der Zeit von Ostermontag, 10. April, bis Sonntag, 16. April, am Ortsrand von Bad Wildungen-Wega. Die Siloballen lagen auf einem Feld an der Straße Am Griesfeld. Die Planen wurden mit einem spitzen Gegenstand eingeschnitten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.