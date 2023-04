1. Vandalismus und Brandstiftung an Schule, Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße, Sonntag, 16.04.2023, 21:40 Uhr

(wie) In Frickhofen haben bisher Unbekannte am Sonntagabend an einer Schule Feuer gelegt und die Sporthalle beschädigt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21:40 Uhr in die Mozartstraße gerufen. Ein Anwohner hatte an der dortigen Schule einen Knall gehört und danach Flammen am Gebäude gesehen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte es nicht mehr, allerdings konnten an einem Fenster im Obergeschoss die Reste eines kleinen Brandes entdeckt werden. Offenbar hatten Unbekannte sich auf das Schulgelände begeben und dort einen Balkon bestiegen. An einem Fenster im Obergeschoss wurde augenscheinlich mit Feuer eine Spraydose zur Explosion gebracht, diese beschädigte dabei die Fensterscheibe und löste einen kleinen Brand aus. Zudem haben die Unbekannten das Dach der Sporthalle bestiegen und dort den Blitzableiter und ein Oberlicht beschädigt. Teile des Blitzableiters wurden auf den Hof vor der Halle geworfen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Fahrraddieb beobachtet und Räder gesichert, Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 17.04.2023, 05:00 Uhr

(wie) Am frühen Montagmorgen wurde in Limburg ein Fahrraddieb von einem Zeugen beobachtet, die Polizei konnte das Diebesgut sicherstellen. Ein Passant verständigte die Polizei, da er im Bereich der Westerwaldstraße einen Mann beobachtet hatte, der ein abgeschlossenes E-Bike mit sich trug. Dieses brachte der Mann bis unter die Lichfieldbrücke und legte es dort ab. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Fahrraddieb sich bereits entfernt, das E-Bike lag jedoch noch unter der Brücke. Bei der Absuche der Umgebung konnten insgesamt vier gestohlene E-Bikes, teilweise im Gebüsch versteckt, aufgefunden werden. Die Beamten stellten die Fahrräder im Gesamtwert von circa 10.000 EUR sicher. Die Besitzer hatten die Diebstähle teilweise noch gar nicht bemerkt. Der Dieb wurde als 190 cm groß und circa 85 kg schwer beschrieben. Er habe eine Glatze und komplett dunkle Kleidung getragen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Baustellenlampen gestohlen, Hadamar, Plauderstraße, Sonntag, 16.04.2023, 03:30 Uhr

(wie) In Hadamar haben drei Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag Baustellenbeleuchtungen entwendet. Ein Anwohner verständigte am Sonntag die Polizei, da er in der Nacht drei Männer mit Baustellenbeleuchtungen über die Plauderstraße hatte laufen sehen. Die Männer hatten die Beleuchtungen offenbar von einer Baustelle an der Ecke Plauderstraße/ Mainzer Landstraße ab- und mitgenommen. Eine Lampe konnte die Polizeistreife auf einer Mauer in der Plauderstraße finden und wieder an der Baustelle anbringen, eine weitere Lampe blieb verschwunden. Die Männer wurden als 16 bis 22 Jahre alt beschrieben, einer habe einen grünen Parka getragen und einer sei mit dem Namen „Janosch“ angesprochen worden. Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Schiedsrichter geschlagen, Hadamar, Pfortenstraße, Sonntag, 16.04.2023, 17:10 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag wurde bei einem Fußballspiel in Hadamar ein Schiedsrichter beleidigt und tätlich angegriffen. Nach Abpfiff des Fußballspiels kam es zu einem Tumult auf dem Platz, bei dem ein 28-Jähriger den Feldschiedsrichter beleidigt haben soll. Als der Spieler dafür die rote Karte sah, soll dieser den Schiedsrichter angegriffen und von hinten geschlagen haben. Während das Schiedsrichtergespann sich in Richtung Sportlerheim retten wollte, soll der 52-jährige Vater des 28-Jährigen auf den Platz gelaufen sein und den Schiedsrichter über längere Zeit am Hals gepackt haben. Erst das Eingreifen anderer Zuschauer habe den Angriff und das Würgen beenden können. Die Schiedsrichter retteten sich danach in das Sportlerheim und riefen die Polizei. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen noch am Sportplatz antreffen und die Identitäten feststellen. Gegen Vater und Sohn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, die Limburger Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

5. Unkontrolliertes Lagerfeuer, Runkel, Bahnhofstraße, Freitag, 14.04.2023, 15:25 Uhr

(wie) Ein unkontrolliert brennendes Lagerfeuer am Radweg R 8 bei Runkel sorgte am Freitagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz. Ein Passant informierte den Notruf gegen 15:25 Uhr über ein Lagerfeuer am Radweg zwischen Runkel und Villmar, das von zwei Jugendlichen entzündet worden sein soll. Die Rettungskräfte fanden das Lagerfeuer circa einen Kilometer außerhalb von Runkel in Richtung Villmar, ohne das sich Personen in der Nähe befanden. Da das Feuer unter mehreren recht trockenen Nadelbäumen brannte, löschte die Feuerwehr direkt und kontrollierte die Brandstelle im Anschluss mit der Wärmebildkamera. Die beschriebenen Jugendlichen konnte die Polizei in der Umgebung nicht mehr ausfindig machen. Dank der rechtzeitigen Meldung des Zeugen kam es zu keinem größeren Brand. Feuerwehr und Polizei weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein entzünden von Lagerfeuern in freier Natur gefährlich und nicht zulässig ist. Wenn dieses Feuer dann auch noch ohne Aufsicht brennen gelassen wird, geht eine unkontrollierbare Gefahr davon aus.

6. „Entführte“ Katze aus Wohnung geholt, Elz, Schleicherwiese, Dienstag, 11.04.2023 bis Montag, 17.04.2023

(wie) Am Montag konnte die Polizei eine am vergangenen Dienstag entführte Katze aus einer Wohnung in Diez holen. Wie der Polizei am Sonntagabend mitgeteilt wurde, hatte am Dienstag der letzten Woche eine bisher unbekannte Frau in Elz die Katze einer 35-Jährigen in ein Auto gelockt und war dann davongefahren. Dies hatten mehrere Zeugen im Vorbeigehen beobachtet. Nachdem die Katzenhalterin ihr Tier aufgrund mehrerer Hinweise in Diez ausmachen konnte, den genutzten Mercedes dort fand und ihre Katze sogar am Fenster einer Wohnung sehen konnte, rief sie am Montag die Polizei. Die Beamten aus Limburg begaben sich gemeinsam mit der Diezer Polizei und einem Duchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes zu der Wohnung und konnten dort die vermisste Katze sicherstellen. Das Tier wurde der Halterin wieder ausgehändigt, ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

7. Fußgängerin verletzt, Elz, Mühlstraße, Samstag, 15.04.2023, 10:15 Uhr

(wie) In Elz hat sich am Samstagvormittag eine Fußgängerin an einer Metallhalterung auf einem Bürgersteig verletzt. Die 36-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg der Mühlstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. An dem dortigen Wegweiser zur Bundesstraße war der Text aufgrund einer Baustelle mit Metallstäben durchgestrichen, die Halterung dafür ragte auf den Bürgersteig und war nur schwer für die Fußgänger zu erkennen. Diese Halterung übersah die 36-Jährige und verletzte sich bei der Kollision mit eben dieser im Gesicht. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und verständigte die Polizei. Eine Streife sicherte die Gefahrenstelle im Nachgang mit Flatterband.

8. Betrunkener Autofahrer landet auf dem Dach, Weilmünster, Kreisstraße 833, Samstag, 15.04.2023, 13:45 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer bei einer Unfallflucht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist damit auf dem Dach gelandet. Die Polizei wurde gegen 13:40 Uhr in die Aulenhäuser Straße in Weilmünster gerufen. Dort war ein grauer Nissan von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein geparktes Auto beschädigt. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern fuhr davon. Bei der Fahrt nach Weilmünster entdeckte eine Streife der Weilburger Polizei an der K 833 zwischen Weinbach und Aulenhausen einen grauen Nissan, der auf dem Dach lag. Der 30-jährige Fahrer hatte offensichtlich die Kontrolle über den Wagen verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Bei dem Unfall wurde der Mann verletzt und musste behandelt werden. Vor der Fahrt ins Krankenhaus stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,9 Promille bei dem 30-Jährigen fest. Wie es sich herausstellte, war der Mann auch der Fahrer bei dem Unfall in Weilmünster gewesen. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden der beiden Unfälle summiert sich auf über 11.000 EUR.