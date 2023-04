Kreis Bergstrasse

Lampertheim-Hofheim: 200 Strohballen geraten in Brand/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Am Samstagabend (4.9.) sind auf einem Feld im Bereich der

Wormser Straße zahlreiche Strohballen in Brand geraten.

Kurz nach 22.00 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden.

Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Die bisherige Schadensbilanz ergab,

dass 200 Strohballen von dem Feuer betroffen waren und unter der Aufsicht der

Einsatzkräfte abbrannten. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen

auf rund 6000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Kommissariat 10 in Heppenheim in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06252/7060).

Lampertheim-Hofheim: Terrassentür aufgebrochen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße war am

Sonntag (16.04.), gegen 22.40 Uhr, Anlaufstelle für Wohnungseinbrecher. Die

Täter brachen die Terrassentür auf. Was die ungebetenen Besucher bei ihrer Suche

nach Wertgegenständen im Haus erbeuteten, müssen nun die weiteren polizeilichen

Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Exhibitionist an Haltestelle gemeldet / Polizeistreifen nehmen alkoholisierten 33-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Polizeistreifen haben am frühen Freitagabend (14.04.) einen 33

Jahre alten Mann festgenommen. Er muss sich jetzt wegen exhibitionistischen

Handlungen in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 17 Uhr hatten

Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und den Tatverdächtigen gemeldet, der

sich im Bereich einer Haltestelle in der Fuchsstraße entblößt und sexuelle

Handlungen an sich durchgeführt hatte. Streifenteams konnten den Beschriebenen

schließlich in einem Bus ausmachen und festnehmen. Ein Alkoholtest beim

33-Jährigen ergab einen Wert von 1,71 Promille. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Darmstadt: Polizei ermittelt nach Naziparolen und Zeigen des Hitlergrußes

Darmstadt (ots) – Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen hat die Polizei in Darmstadt am späten Freitagabend (14.04.) ein

Verfahren eingeleitet. Zeugen alarmierten gegen 22 Uhr über Notruf die Polizei

und meldeten einen Mann, der aus einer Gruppe heraus seinen Arm zum Hitlergruß

erhob und Naziparolen rief. Die Personen befanden sich in der Lauteschläger

Straße und liefen in Richtung des Herrngartens. Der Vorfall soll sich auf Höhe

des Kantplatzes zugetragen haben. Polizeistreifen konnten schließlich am

Darmstadtium eine Gruppe junger Männer einer Kontrolle unterziehen, auf die die

Beschreibung der Zeugen passte. Wer genau die Parolen rief, steht aktuell noch

nicht zweifelsfrei fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des

polizeilichen Staatsschutzes. Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere

Hinweise haben oder denen die Person ebenfalls wegen des Rufens von Naziparolen

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der

Kriminalinspektion Staatschutz in Verbindung zu setzen.

Darmstadt: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Darmstadt (ots) – Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang noch unbekannte

Täter bei einem Aufbruch im Rodensteinweg abgesehen. Gegen 10.15 Uhr am

Samstagvormittag (15.04.) fiel Zeugen die Beschädigung an dem

Zigarettenautomaten auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Kriminellen

den Automaten mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet und die Tabakwaren und das

Geld entwendet. Der genaue Tatzeitraum ist noch unklar und Gegenstand weiterer

Ermittlungen. Mit ihrer Beute, deren Umfang noch nicht abschließend feststeht,

ergriffen die Täter anschließend die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird

auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 der Darmstädter

Kriminalpolizei hat das Verfahren übernommen. Zeugen, denen Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: 44-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt

Darmstadt (ots) – Am Sonntagmorgen (16.04.) kam es um 00.30 Uhr in der

Gräfenhäuser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Männern, in deren Verlauf ein 44-jähriger Mann durch einen 39-jährigen durch

mehrere Messerstiche verletzt wurde. Der Verletzte wurde stationär in ein

Krankenhaus aufgenommen, Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen

nicht. Der Tatverdächtige stellte sich noch am frühen Morgen bei der Polizei und

konnte somit festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung noch in der Nacht aufgenommen. Der 39-jährige

Beschuldigte wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen aus

dem Gewahrsam entlassen.

Darmstadt: Polizeistreifen nehmen 25-Jährigen nach Einbruch fest / Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Darmstadt (ots) – Polizeistreifen haben am frühen Montagmorgen (17.04.) einen

25-Jährigen im Rahmen einer Fahndung nach einem Einbruch festgenommen. Der Mann

dürfte nach ersten Erkenntnissen auch für weitere Taten in Frage kommen und wird

im Laufe des Tages einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Gegen 4.30 Uhr hatten Anwohner aus der Helfmannstraße über Notruf die Polizei

alarmiert und einen Einbruch in der Nachbarschaft gemeldet. Sie wären durch den

Lärm wach geworden und hätten dann Taschenlampenlicht in dem Anwesen

wahrgenommen. Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen. Im Rahmen der

Fahndung konnte der 25 Jahre alte Tatverdächtige in der Mainzer Straße unweit

des Tatorts kontrolliert und festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung

entdeckten die Polizeikräfte zwei Smartwatches bei ihm, die nach ersten

Erkenntnissen aus dem Einbruch in der Helfmannstraße stammen dürften. Neben

einem großen Bowie Messer wurde bei ihm unter anderem auch ein hochwertiges

Pedelec, eine Akku Flex und eine Taschenuhr sichergestellt. Mit der Zuordnung

sind aktuell die Beamte der Darmstädter Kriminalpolizei befasst.

Der Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kam in eine

Gewahrsamszelle der Polizei. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt

im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft

entscheiden wird. Die Ermittlungen zu weiteren Taten, die auf das Konto des

Mannes gehen könnten, dauern weiterhin an.

Darmstadt-Dieburg

Ginsheim-Gustavsburg: Überfall auf Wettbüro

Mit einem Messer bedrohte ein Unbekannter am Samstaggabend (15.04.), gegen 21.00 Uhr, den Angestellten eines Wettbüros in der Darmstädter Landstraße und forderte die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse. Er flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß vom Tatort. Der Flüchtige ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine sportlich, dünne Statur und sprach mit dunkler aggressiver Stimme in akzentfreiem Hochdeutsch. Der Mann war mit grauer Jogginghose, schwarzer Kapuzenjacke und schwarzen Handschuhen bekleidet sowie einer weißen Sturmhaube maskiert.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Blauer Lexus (GG-AS 5300) vor Garage gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht zum Sonntag (16.04.) hatten es Diebe auf einen Lexus in der Spitzwegstraße abgesehen.

Zwischen 21.00 und 11.00 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem blauen Fahrzeug, das vor einer Garage parkte. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen GG-AS 5300 angebracht. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie bislang unerkannt. Die Kriminalpolizei in Groß-Gerau (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rüsselsheim: Nächtliche Verkehrskontrolle im Rugbyring/25 Autofahrer zu schnell – Zwei Fahrverbote drohen

Eine Verkehrskontrolle führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim in der Nacht zum Freitag (14.04.), in der Zeit zwischen 00.20 und 2.30 Uhr, im Rugbyring durch.

Von 76, im Rahmen der hierbei durchgeführten Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit gemessenen Fahrzeugen, waren 25 Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei von ihnen drohen nun sogar Fahrverbote, weil sie die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um mehr als 30 „Sachen“ überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 18-jähriger Autofahrer mit 83 km/h. Ihn erwarten nun 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Odenwaldkreis

Oberzent-Beerfelden: Büroeinbruch/Hinweise erbeten

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagmittag (14.04.) und Samstagnachmittag (15.04.) in das Büro einer Firma in der Hirschhorner Straße eingebrochen. Die Täter hatten eine Bürotür aufgebrochen und anschließend eine Geldkassette samt Inhalt gestohlen.

Die Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06062/9530 um sachdienliche Hinweise.