1. Hausbewohner ertappt Einbrecher, Kronberg im Taunus, Königsteiner Straße, 15.04.2023, gg. 03.00 Uhr

(pa)In Kronberg wurde in der Nacht auf Samstag versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen, wobei der Täter von einem der Hausbewohner ertappt wurde. Die Tat ereignete sich gegen 03.00 Uhr nachts in der Königsteiner Straße. Ein Bewohner eines dortigen Einfamilienhauses bemerkte ungewöhnliche Geräusche vom Dach des Hauses. Als der Kronberger nachschaute, stellte er fest, dass gerade jemand ein Oberlicht anhob, das zuvor wohl gewaltsam geöffnet worden war. Offenbar hatte der Täter jedoch ebenfalls festgestellt, dass sein Treiben nicht unbemerkt geblieben war. Er ergriff unmittelbar die Flucht in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung konnte der Zeuge aufgrund der Dunkelheit nicht geben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

2. Papiermülltonne brennt, Friedrichsdorf, Bahnstraße, 16.04.2023, gg. 21.35 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf kam es am Sonntagabend zu einem Brand eines Müllcontainers. Gegen 21.35 Uhr wurde gemeldet, dass in der Bahnstraße eine an einem Fußweg vor dortigen Mehrfamilienhäusern befindliche Papiermülltonne in Flammen steht. Der Brand, bei dem ein Sachschaden von einigen Hundert Euro entstand, wurde zeitnah durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht. Zur Brandursache liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Da sich im genannten Bereich in den vergangenen Wochen vermehrt gleichgelagerte Brandgeschehen ereigneten, erscheint eine vorsätzliche Verursachung jedoch als wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

3. Brand von Müllcontainer, Steinbach, Berliner Straße, 17.04.2023, gg. 03.45 Uhr

(pa)In Steinbach musste die Feuerwehr in der Nacht auf Montag aufgrund eines Mülltonnenbrands ausrücken. Gegen 3.45 Uhr brannte in der Berliner Straße ein vor einem Mehrfamilienhaus in einem eingezäunten Außenbereich befindlicher Container mit Plastikmüll. Zwar löschte die Feuerwehr den Brand kurz darauf, jedoch wurde der aus Kunststoff bestehende Container durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Da es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu gleichgelagerten Brandgeschehen in dem Bereich gekommen ist, wird ein vorsätzliches Entzünden als wahrscheinlich angesehen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

4. Opel beschädigt und davongefahren, Kronberg im Taunus, Bleichstraße, 16.04.2023, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag kam es in Kronberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Opel Astra hatte seinen Wagen in der Bleichstraße neben der Fahrbahn geparkt, als zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ein anderes Fahrzeug, das augenscheinlich in Richtung Bahnhof fuhr, die Fahrerseite des Opel streifte. Dabei entstand an dem Astra ein Schaden von rund 2.000 Euro. Statt sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche verbotenerweise davon. Spuren deuten darauf hin, dass das flüchtige Fahrzeug eine rote Lackierung aufweist. Die Polizeistation Königstein ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.