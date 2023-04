Alkohol am Steuer – Unfall gebaut (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am frühen Sonntagmorgen in der Lauterstraße einen Unfall gebaut. Kurz nach 5 Uhr verlor der 33-Jährige auf seinem Weg stadtauswärts die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der VW Passat gegen eine Ampel und fuhr diese um, bevor er im Grünstreifen, der die Fahrbahnen voneinander trennt, zum Stehen kam.

Fahrer und Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Wagen befreien. Der 33-Jährige zog sich jedoch Verletzungen zu, die eine Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort und später im Krankenhaus erforderlich machten.

Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden an Auto und Ampel wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. |cri

Hundedieb festgenommen Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag 16.04.2023 in der Innenstadt einen Hundedieb vorübergehend festgenommen. Dem 37-Jährigen werfen die Beamten vor, einen freilaufenden Labrador gestohlen zu haben. Das Tier war kurz nach Mitternacht mit Halsband und Hundeleine auf dem Stiftsplatz unterwegs. Noch bevor die Hundehalterin eingreifen konnte, war der mutmaßliche Dieb mit ihrem Hund verschwunden. Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen in der Burgstraße an.

Den braunen Labrador führte er an der Leine. Die Beamten stoppten den Mann und stellten ihn zur Rede. Er gab den Diebstahl zu. Als Motiv für die Tat nannte der 37-Jährige sinngemäß seine Sorge um das Tier. Er könne sich besser um den Hund kümmern. Die Polizei brachte den Labrador wohlbehalten zurück zu seinem „Frauchen“. Der mutmaßliche Hundedieb blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Wildpinkler werden zur Kasse gebeten

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt gegen „Wildpinkler“ vorgegangen. In der Altstadt stellten Einsatzkräfte zwei Männer fest, die gegen die Stiftskirche urinierten.Wenig später fielen in der Steinstraße 2 weitere Männer auf, die gegen einen Baum pinkelten. Die Beamten stellten die Personalien der Verantwortlichen fest und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Männer erwartet ein Bußgeld. |erf

Widerstand geleistet und Polizisten verletzt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am späten Samstagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Eine Zeugin sprach die Streife gegen 10:30 Uhr in der Steinstraße an und berichtete, dass sie gerade eine Körperverletzung beobachtet habe: Ein Mann habe 2 Flaschensammler attackiert. Die Frau konnte den Beamten den Täter zeigen.

Als die Polizisten den Mann daraufhin einer Kontrolle unterziehen wollten, um seine Identität festzustellen, schlug dieser sofort in Richtung eines Beamten. Dem ersten Schlag konnte der Polizist noch ausweichen und wurde „nur“ an der Schulter getroffen. Dann versetzte der Mann ihm aber noch einen Stoß, so dass der Polizeibeamte zu Boden fiel und sich am Arm verletzte.

Der Täter wurde anschließend gefesselt, wobei er massiven Widerstand leistete. Dann wurde der 35-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Er musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Alkoholisiert und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am Samstagabend aus der Fruchthallstraße gemeldet worden. Als die ausgerückten Streifen kurz vor 20 Uhr vor Ort eintrafen, ergriff eine unbekannte Anzahl von Personen die Flucht; sie rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Ein Zeuge hielt einen Mann, der ebenfalls weglaufen wollte, zurück. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der stark alkoholisierte 32-Jährige so aggressiv, dass er vorsorglich fixiert und gefesselt werden sollte. Dagegen wehrte sich der Mann allerdings massiv.

Weil er auch anfing zu spucken, wurde ihm eine Spuckschutzhaube angelegt, und der 32-Jährige anschließend zur nächsten Dienststelle gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste bis zum nächsten Morgen zur Verhinderung von Straftaten im Gewahrsam bleiben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstands zu.

Unterdessen ergaben erste Ermittlungen, dass es bei der Auseinandersetzung in der Fruchthallstraße lediglich zu verbalen Streitigkeiten gekommen war. |cri

Wem gehört das „Fatbike“?

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei ist am Sonntagabend 16.04.2023 eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet worden. 2 Unbekannte machten sich gegen 17:40 Uhr auf dem Stiftsplatz an einem Fahrrad mit auffällig breiten Reifen zu schaffen. Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass die Männer das Fahrradschloss „zerrissen“ und dann mit dem „Fatbike“ wegfuhren.

Die Polizei fahndete, konnte aber weder die Männer, noch das Fahrrad oder ein aufgebrochenes Radschloss ausfindig machen. Ob die Unbekannten das Fahrrad stahlen, ist deshalb nicht geklärt. Der Diebstahl eines „Fatbikes“ wurde bei der Polizei bislang nicht angezeigt. |erf

Erneut Automaten geknackt

Kaiserslautern (ots) – Zum wiederholten Mal ist der Betreiber einer Autowaschanlage in der Pariser Straße Opfer von Dieben geworden. Wie der Mann am Sonntag der Polizei meldete, haben sich am frühen Nachmittag einmal mehr unbekannte Täter an den Münzautomaten der Anlage zu schaffen gemacht und Bargeld gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich gegen halb zwei ein Mann auf dem Gelände auf, ohne ein Fahrzeug zu waschen. Zeugen, denen der Unbekannte oder weitere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Tritt verursacht Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben unbekannte Täter am Sonntagabend in der Alleestraße angerichtet. Zwischen 21.15 und 21.30 Uhr beschädigten sie am Haus Nummer 25 die Eingangstür.

Ein Bewohner hörte, dass jemand von außen gegen die Tür trat – dabei ging ein Glaselement zu Bruch. Eine Beschreibung der Täter konnte der Zeuge leider nicht abgeben. Die Polizei bittet deshalb um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |cri

Wer hat die Autokennzeichen geklaut?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Schmiedstraße an einem Auto ein Kennzeichen gestohlen. Wie die Nutzerin des Mercedes Benz am Sonntagabend der Polizei meldete, wurde das vordere Schild samt Halterung abgerissen.

Die Tatzeit kann auf die Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, eingegrenzt werden. Da der Pkw im fraglichen Zeitraum nicht benutzt wurde, muss von einem Diebstahl ausgegangen werden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Wochenende aus der Trippstadter Straße gemeldet worden. Am Samstagabend beobachtete ein Zeuge, wie ein Mercedes Benz nach rechts in die Sturmstraße abbiegen wollte. Weil die Kurve aber zu eng war, musste der Fahrer ein Stück zurücksetzen. Dabei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verantwortliche seine Fahrt fort.

Da der Zeuge wusste, wem der beschädigte Audi gehört, informierte er den Halter

der dann wiederum die Polizei verständigte. Das Kennzeichen des Mercedes hatte

sich der Zeuge gemerkt. Der Halter konnte ermittelt werden. Wer zur Unfallzeit

den Pkw fuhr, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Kaiserslautern (ots) – In der dritten Fußball-Liga begegneten sich am

Freitagabend im Saarbrücker Ludwigspark die Mannschaften des 1. FC Saarbrücken

und der SG Dynamo Dresden. Nach dem Spiel kam es in der Kaiserslauterer

Innenstadt zu einer Auseinandersetzung mit Fußballfans des 1. FC Kaiserslautern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren fünf Anhänger der SG Dynamo Dresden kurz vor Mitternacht auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sie in der Logenstraße attackiert wurden. Bei den Tätern soll es sich um Anhänger des 1. FCK gehandelt haben. Acht Krawallmacher flüchteten in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Ermittlung nach den Personen dauert an. Von den Angegriffenen ist nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung kurz vor Mitternacht in der Logenstraße/Ecke Richard-Wagner-Straße beobachtet? Wer kann Hinweise zu den flüchtenden Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Qualifizierungslehrgang zum IT-Kriminalist bei der Polizei RLP

Westpfalz (ots) – In unserer zunehmend digitalisierten Welt verlagern sich

zahlreiche Kriminalitätsformen in den digitalen Raum. Hier braucht es

Kriminalbeamte mit spezialisiertem Know-how, die in Fällen von Cybercrime ermitteln. Mit dem einjährigen Qualifizierungslehrgang zum IT-Kriminalisten bietet die Polizei Rheinland-Pfalz für IT-Professionals einen Einstieg in die Polizei und reagiert auf den wachsenden Wissensbedarf im Bereich Informationstechnik.

Die Bewerbungsfrist für die Qualifizierung läuft noch bis zum 30.04.2023.

Im Rahmen des 1-jährigen Lehrgangs erwerben die IT-Experten das wichtigste Fachwissen rund um den Polizeiberuf. Innerhalb einer 1-jährigen Qualifizierungsphase werden die angehenden IT-Kriminalisten an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz theoretisch und praktisch ausgebildet.

Weitere Informationen zum Berufsbild und den Voraussetzungen:

https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/it-kriminalist/ |HdP RP

Kreis Kaiserslautern

Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht (Foto)

Rodenbach (ots) – An der Ecke Waldstraße/Woogstraße hat es am Sonntagvormittag gekracht. Ursache war nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Missachtung der Rechts-vor-Links-Regel.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.15 Uhr, als ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota aus Richtung Lerchenstraße kommend durch die Woogstraße fuhr. An der Kreuzung zur Waldstraße nahm er einem Toyota Aygo, der dort in Richtung Friedhof unterwegs war, die Vorfahrt.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die dadurch beide so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem klagte die 50-jährige Fahrerin des Toyota Aygo über Schmerzen im Nackenbereich. |cri

Pkw vor Gaststätte gerammt

Trippstadt (ots) – Vermutlich ein roter Pkw hat am Sonntagnachmittag an der „Sägmühle“ einen Unfall verursacht. Der Verantwortliche beging jedoch Fahrerflucht und machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden.

Betroffen war ein Dacia Logan, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte stand. Als der Halter des Fahrzeugs gegen 14 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er den frischen Schaden an der Fahrerseite fest. Zurück blieben rote Lackspuren, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250 gern entgegen. |cri