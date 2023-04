Zeugen nach Faustschlag in Straßenbahn gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einer Körperverletzung am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn in der Rüppurrer Straße wobei ein Mann verletzt wurde sucht die Polizei nach Zeugen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter gegen 16:00 Uhr in der Straßenbahnlinie 3 einem dortigen 21-jährigen Fahrgast auf Höhe der Haltestelle Werderstraße unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin wohl unerkannt aus der kurze Zeit später anhaltenden Straßenbahn. Durch den Faustschlag erlitt der Geschädigte offensichtlich eine Risswunde an der Unterlippe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

23-Jähriger bedroht, schlägt und würgt 2 junge Frauen

Karlsruhe (ots) – Ein 23-Jähriger soll am Freitagabend zwei 20 und 22 Jahre alte Frauen in einer Wohnung in der Leopoldstraße angegriffen haben und bei seiner vorläufigen Festnahme eine Polizeistreife mit einem Messer bedroht haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe befindet sich der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der 23-Jährige und seine 22-jährige Bekannte gegen 23:00 Uhr in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige die 22-Jährige sowie deren ebenfalls in der Wohnung befindliche 20-jährige Freundin bedroht, gewürgt und geschlagen haben. Der 20-jährigen Frau gelang es schließlich, die Wohnung zu verlassen und über einen Zeugen die Polizei zu verständigen.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife an der Kreuzung Leopoldstraße/Belfortstraße auf den Flüchtenden aufmerksam. Als die Polizeibeamten den Tatverdächtigen daraufhin ansprachen und ihn einer Personenkontrolle unterziehen wollten, soll dieser ein Messer gezogen und auf die Streife zugegangen sein.

Die Beamten forderten den Mann unter Androhung des Schusswaffengebrauchs dazu auf, das Messer abzulegen. Dem kam der 23-Jährige nach und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

E-Scooter kollidiert mit Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde ein 35-jähriger Radfahrer am Samstagmorgen bei der Kollision mit einem E-Scooter. Da sich der Fahrer des Elektrorollers im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall in der Karlsruher Südweststadt auf der Freifläche zwischen dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)

und dem Filmpalast gegen 09:00 Uhr. Offenbar kollidierten der E-Scooter-Fahrer und der Radfahrer frontal miteinander, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Personalien anzugeben, weshalb Beamte der Verkehrspolizei nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen haben.

Der E-Scooter-Fahrer wird als zwischen 20-30 Jahre alt beschrieben, er hatte eine kräftige Statur, war dunkel gekleidet und fuhr einen rosafarbenen E-Scooter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter 0721 944840 zu melden.

Mehrere Einbrüche in Bürogebäude

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Mal brach eine unbekannte Täterschaft am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in Neureut ein. Zunächst bemerkte am Samstagabend ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Licht in einem Firmengebäude an der Alten Kreisstraße. Bei einem anschließenden Kontrollgang traf der Wachmann auf einen Unbekannten, welcher schlagartig flüchtete und unerkannt entkam.

Eine anschließende Fahndung nach dem Einbrecher verlief negativ. Am Tatort sicherte die Polizei zahlreiche Spuren, die der Unbekannte hinterließ.

Am Sonntag gelangte offenbar erneut ein Unbekannter in das Bürogebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen und Auswertung der Spurensicherung dauern an.

Der Polizeiposten Neureut hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter 0721 967180 entgegen.

Kreis Karlsruhe

Auto fährt gegen Hauswand

Östringen (ots) – Vermutlich ein Fahrfehler war verantwortlich für einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Freitagabend in Östringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 21:50 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen eine Hausfassade in der Epinger Straße.

Zuvor rutschte der Fahrzeuglenker vom Gaspedal ab und verlor wohl die Kontrolle über seinen BMW. In dem Pkw befand sich noch eine Beifahrerin. Die Insassen des Unfallfahrzeuges blieben glücklicher Weise bei dem Unfall unverletzt. Beide kamen allerdings zur Kontrolle mit einem Krankenwagen in eine nahe gelegene Klinik.

Die Polizei geht derzeit an dem Pkw von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Schaden an dem Anwesen ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen nach Unfallflucht auf der B293 gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Samstag gegen

11:20 Uhr auf der Bundesstraße 293 ist die Polizei aktuell auf der Suche nach Zeugen. Ein 59-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Bretten kommend in Fahrtrichtung Flehingen.

An der Kreuzung nach Bauerbach kamen dem Autofahrer zwei Fahrzeuge entgegen. Das hintere Fahrzeug soll dem vorausfahrenden Fahrzeug dicht aufgefahren sein und dann plötzlich ein Überholmanöver eingeleitet haben. Beim Ausscheren zum Überholen beschädigte der bislang unbekannte Autofahrer den Opel des 59-Jährigen. Aufgrund der Verkehrssituation fuhr er Geschädigte zunächst bis zur Ausfahrt Flehingen weiter, um dort zu wenden und zur Unfallstelle zurückzukehren.

Der Unfallverursacher hatte sich von der Tatörtlichkeit entfernt. Der Geschädigte fuhr daher umgehend die nächstgelegene Polizeidienststelle an.

An dem Auto des Geschädigten konnten ein kaputter Außenspiegel sowie Kratzspuren entlang der Fahrerseite festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07252/50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Am gestrigen Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Bruchsal.

Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Eindringlinge in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23:30 Uhr zunächst über die Fassade eines Anwesens im Sperlingweg auf einen Balkon.

Im Anschluss hebelten die unbekannten Täter eine Balkontür auf und betraten das Innere des Wohnhauses. Die Einbrecher durchwühlten offenbar in der Folge Schubladen und Schränke. Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden mehrere Schmuckschatullen entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter Telefon: 0721 6665555 Hinweise entgegen.

Drei Leichtverletzte nach Unfall auf L555

Philippsburg (ots) – Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw auf der Landesstraße 555 zwischen Waghäusel und Philippsburg am Samstagabend wurden die drei Insassen der beteiligten Autos leicht verletzt.

Den ersten Erhebungen an der Unfallstelle zu Folge fuhr eine 24-jährige Toyota-Fahrerin gegen 20:15 Uhr auf der Kreisstraße 3578 von Oberhausen kommend in Richtung der L555. An der dortigen Einmündung wollte die 24-Jährige offenbar nach links in Richtung Waghäusel abbiegen, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt eines auf der L555 in Richtung Philippsburg fahrenden VW Golf, wodurch die beiden Autos miteinander kollidierten.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 30-jährige Golf-Fahrerin sowie ihr 28-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten wurden für weitere Untersuchungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren fünfstelligen Bereich.