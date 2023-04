Brückenwerfer auf A6 – 3 Autos beschädigt.

Dielheim (ots) – Großes Glück hatte ein 56-jähriger BMW-Fahrer, der am Sonntag, gegen 15 Uhr, auf der A6 von Rauenberg in Richtung Sinsheim unterwegs gewesen war. Eine unbekannte Täterschaft warf einen nicht mehr bestimmbaren Gegenstand von der Brücke der K4271 zwischen Tairnbach und Horrenberg auf die Autobahn. Das Wurfgeschoss traf den BMW und zerstörte den rückwärtigen Bereich des Panoramadachs.

Die Splitter wurden nach hinten auf einen BMW und einen Mercedes geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand großflächiger Lackschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber der erhebliche Schaden wird mit knapp 17.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Walldorf, unter Tel: 06227/35826-0, zu melden.

Schweißroboter und Schweißanlage aus einer Lagerhalle entwendet

Sinsheim (ots) – Eine bisher noch unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Samstagmittag, 12:30 Uhr und Montagmorgen, 05:45 Uhr ein Firmengeschäft in der Straße „Am Leitzelbach“ auf. Die Unbekannten verschafften sich über die rückwärtigen Gebäudeseite Zutritt und schlugen dort mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe ein.

Nachdem es die Täterschaft in die Büroräumlichkeit geschafft hatten durchwühlten diese mehrere Schubladen. Neben einem Aktenvernichter nahmen die Unbekannten zwei Schweißroboter sowie die dazugehörigen Schweißanlagen an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Da es sich bei den Gerätschaften um massive Anlagen handelte, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von mehreren Tätern ausgegangen. Vermutlich wurde das Diebesgut zudem mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 140.000 Euro.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte sowie die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim, unter der Rufnummer 07261/690-0, zu melden.

LKW-Fahrer mit 1,08 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Hockenheim (ots) – Am Sonntagabend gegen 22 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer auf der A 61 in Fahrtrichtung Speyer, einen äußerst langsam fahrenden LKW. Außerdem fuhr der Fahrer des LKW in extremen Schlangenlinien, sodass dieser schlussendlich von der Fahrbahn abkam und schließlich am Fahrbahnrand der L722 zum Stehen kam.

Die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Hockenheim konnten bereits bei der Kontaktaufnahme mit dem 48-Jährigen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,08 Promille, weshalb dem LKW-Fahrer auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde.

Da der 48-Jährige LKW-Fahrer in seinem alkoholisierten Zustand zunehmend aggressiver wurde, musste dieser die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, um dort auszunüchtern. Der Fahrzeugschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt.

Da der Sattelzug am Fahrbahnrad in Schräglage geraten war und somit eine Gefahr für den Straßenverkehr bedeutete, wurde dieser durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der 48-jährige Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zahlreiche Farbschmierereien in der Innenstadt

Wiesloch (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Samstag, kurz nach Mitternacht, wie fünf dunkel gekleidete und vermummte Jugendliche die Baiertaler Straße entlang zogen und Grafftis sprühten. An Fassaden und Verkehrszeichen sowie einem Mülleimer und einem Stromverteilerkasten, konnten Schmierereien in den Farben lila, schwarz, weiß und grün festgestellt werden.

Die vom Zeugen alarmierte Polizei fahndete sofort nach den Tätern. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Ermittler zahlreiche Graffiti-Utensilien. Anschließend informierten die Beamten des Polizeireviers Wiesloch die Mutter, die ihren Sohn schließlich abholte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 17-Jährigen und seinen bislang unbekannten Mittätern wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte der Farbschmierereien, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Farbschmierereien in Dielheim

Dielheim (ots) – Eine Spur der Verwüstung hinterließen Vandalen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dielheim. Von der Zähringer Straße über die Panoramastraße bis hin zur Schillerstraße wurden Hausfassaden, Stromkästen und Verkehrszeichen mit zahlreichen lilafarbenen Graffitis verunstaltet.

Auch am Sportplatz fanden sich an einem Wohnwagen Schmierereien in lila. Zeugen hatten dort gegen 04 Uhr eine Gruppe gröhlender Jugendlicher beobachtet.

Ob diese als Verursacher der Graffitis in Frage kommen und ob die Taten im Zusammenhang mit den Farbschmierereien in Wiesloch stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte der Farbschmierereien, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.