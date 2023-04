Golf-Fahrer rast durch Mannheim

Mannheim (ots) – Ein 26-jähriger Golf-Fahrer verwechselte offensichtlich am Sonntag, gegen 01 Uhr nachts, die Straße mit einer Rennstrecke. Zunächst hielt das Auto an der B44 auf Höhe der Kreuzung Viernheimer Weg an einer roten Ampel. Eine Polizeistreife befand sich zufällig hinter dem PKW. Als die Ampel grün zeigte, beschleunigte der Golf stark und raste in Richtung Luzenberg davon.

Trotz eines Tempolimits von 70, überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge mit über 110 km/h. Selbst nachdem innerstädtisch nur noch 50 km/h erlaubt waren, drosselte der Golf seine Geschwindigkeit nicht. Auf Höhe der Haltestelle Waldhof-Nord gelang es dann der Polizei das Fahrzeug zu stoppen. Überzeugende Gründe für seine halsbrecherische und riskante Fahrt, konnte der 26-jährige Fahrer nicht vorbringen.

Ihn erwartet nun wegen der Rennfahrt eine Strafanzeige. Den Führerschein ist er zunächst auch los.

Personen, die durch die Fahrmanöver gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621/77769-0, zu melden.

Einbruch in eine Ferienwohnung

Mannheim (ots) – Auf noch ungeklärte Weise verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft zwischen Samstagabend, um 21:30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, Zutritt in eine Ferienwohnung in der Seckenheimer Hauptstraße. In den Wohnräumlichkeiten durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke sowie die

Koffer der Gäste.

Folglich nahmen die Unbekannten diverse Elektrogeräte sowie Schmuck der Ferienbewohner an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg (Tel: 06203 / 9305 – 0) in Verbindung zu setzen.

Unfall mit zwei Pkw – ein Fahrzeug überschlägt sich

BAB6/Gem.Ketsch (ots) – Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 18-jähriger Fahrer eines PKW aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab. Der 18-jährige der auf der Autobahn auf der rechten Fahrspur unterwegs war, geriet zu weit nach links auf die andere Fahrspur und kollidierte dort mit einem anderen Fahrzeug einer 72-jährigen Frau.

Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern. Der Wagen des 18-jährigen kippte schließlich auf die Seite und rutschte letztendlich ca. 100 Meter auf dem Dach bevor der Wagen zum Stillstand kam. Beide Fahrzeugführer wurden nur leicht verletzt, wurden aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus zur eingehenden Überprüfung gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Die Autobahn musste für dir Dauer von zwei Stunden auf zwei Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen am Unfallort vorbeigeleitet.

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Mannheim-Neuostheim (ots) – Am 14.04.2023 gegen 18.15 Uhr kam es auf der B 38 a, Ausfahrt zur BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Lkw-Fahrer. Der Motorradfahrer missachtete die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des Lkw-Fahrers. Hierdurch kam es zum

Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer die Kontrolle

über sein Motorrad verlor und in der Folge zu Boden stürzte.

Der Fahrer wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Hier wurde festgestellt, dass er sich bei dem Sturzgeschehen lediglich leichtere Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zuzog. An dem Motorrad enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro, am Lkw in Höhe von 1.500 Euro. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Personenkontrollen, Fund von Betäubungsmitteln

Mannheim-Innenstadt (ots) – Einer Streife des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt fiel am Freitag 14.04.2023 gegen 20.50 Uh im Rahmen ihrer Streifentätigkeit zwei männliche Personen auf, welche sich beim Erblicken des Streifenwagens verdächtig

verhielten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zunächst der Geruch von Cannabis wahrgenommen werden.

Bei einer folgenden körperlichen Durchsuchung wurde bei beiden Männern im Alter von 27 und 28 Jahren jeweils kleine Mengen von Cannabis und Haschisch aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt. Ermittlungsverfahren aufgrund Verstoß gegen das Betäubungsmittel wurde eingeleitet.

Goldschmuck und mehrere Tausend Euro aus einer Wohnung entwendet

Mannheim (ots) – Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde in der Zeit zwischen Sonntagmorgen, den 02.04.2023, 05:30 Uhr und dem gestrigen Sonntagmittag, 13 Uhr, in eine Wohnung in der Lortzingstraße eingebrochen. Auf bislang ungeklärtem Wege verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt in die Wohnung und entwendete Goldschmuck im Wert von rund 3.000 Euro.

Außerdem nahmen die Unbekannten einen fünfstelligen Geldbetrag an sich und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Durch die Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt (Tel: 0621 / 3301 -1) in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Täter brechen in Friedrichsfelder Schule ein – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde zwischen Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, und Sonntagmorgen, gegen 09 Uhr in eine Friedrichsfelder Schule in der Neudorfstraße eingebrochen. Über ein Baugerüst gelangten die Unbekannten an ein offenes Fenster im 1. OG, wodurch sich diese nach derzeitigem Ermittlungsstand Zutritt in das Schulgebäude verschafften.

Nachdem die Unbekannten in das Gebäude gelangt waren, betraten sie mehrere Räumlichkeiten, worin sie gewaltsam diverse Schränke aufbrachen und durchwühlten. Aus einem unverschlossenen Schrank entwendete die Täterschaft mehrere Elektrogeräte. Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich nahmen die Unbekannten ebenfalls an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg, unter der Tel.: 06203 9305-0 entgegen.

Feuerwerkskörper in Turnhalle gezündet

Mannheim (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 18:30 Uhr drangen Unbekannte in die Turnhalle einer Schule in der Mecklenburger Straße ein. Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich die Unbekannte Zutritt, indem diese die provisorische Holzverkleidung eintraten und somit in die Turnhalle gelangten.

Mit einem Werkzeug brachen diese anschließend die Schränke für Sportgeräte auf und zündeten einen Feuerwerkskörper im Inneren der Turnhalle. Ob es sich hierbei um Jugendliche gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weiterhin wird durch die Ermittler und Ermittlerinnen geprüft, ob Gegenstände entwendet wurden. Das Polizeirevier Käfertal nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 0621/71849-0, entgegen.