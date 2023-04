Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (16.04.) parkte ein 32-jähriger Mann aus Eiterfeld gegen 19.45 Uhr seinen schwarzen BMW 318d in der Unteren Frauenstraße. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen

Haunetal. Am Sonntag (16.04.), gegen 03.25 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Haunetal mit einem VW Passat die Bundesstraße 27 aus Neukirchen kommend in Richtung Meisenbach. Der Mann kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.300 Euro.

Parkplatzrempler

Bad Hersfeld. Am Freitag (14.04.), gegen 16.30 Uhr, parkte ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen orangefarbenen Mitsubishi Space Star auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er rund 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursachten Schaden in Höhe von rund 800 Euro fest.

Brand von Siloballen

Alheim. Am frühen Samstagmorgen (15.04.), gegen 1.40 Uhr, versuchten Unbekannte Siloballen im Bereich eines Verbindungsweg zwischen Heinebach und Niedergude in Brand zu stecken. Glücklicherweise kam es lediglich zur Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zeugenhinweise erbeten – 28-Jähriger schwer verletzt

Alsfeld. In der Nacht zu Mittwoch (12.04.) kam es gegen 0.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 28-jähriger Mann vor einem Schnellrestaurant in der Straße „Dirsröder Feld“ schwer verletzt wurde (wir berichteten).

Inzwischen konnte die Kriminalpolizei einen 47-jährigen Tatverdächtigen aus Alsfeld ermitteln. Derzeitigen Erkenntnissen zu Folge ist der Mann nach der Tat mit einem schwarzen E-Mountainbike mit orangener Aufschrift, einer kleinen Rahmentasche sowie einem Plastik-Steck-Schutzblech am Hinterrad – möglicherweise der Marke „Fischer“ – von dem Parkplatz des Schnellrestaurants in Richtung Innenstadt geflüchtet. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte das Zweirad bislang nicht aufgefunden werden.

Personen, die Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/ 9740.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

Illegale Müllentsorgung

Großenlüder. Unbekannte Täter entsorgten auf unberechtigte Weise Sperrmüll, darunter unter anderem Matratzen, Gartenstühle und einen Kühlschrank, in einem Waldgebiet nahe des Sodengehweges zwischen Oberrode und Kleinlüder. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Werkzeuge entwendet

Petersberg. Von einer Baustelle in der Steinauer Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (15.04.) Werkzeuge im Wert von rund 3.000 Euro. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen die Langfinger einen Baucontainer gewaltsam auf.

Einbruch in Bürogebäude

Tann. Ein Bürogebäude in der Straße „Riegelweg" in Habel war zwischen Samstagabend (15.04.) und Sonntagnacht (16.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sie sich Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Pkw

Hünfeld. Unbekannte Täter versuchten einen grauen Ford Kuga, der in der Bodelschwinghstraße geparkt war, in der Nacht zu Sonntag (16.04.) aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Brand von Haus

Rotenburg a.d. Fulda. Am frühen Montagmorgen (17.04.) kam es zu einem Brand eines Hauses in der Straße „Wüstefeld“ in Atzelrode. Etwa gegen 3.20 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer und meldeten es den Einsatzkräften. Als diese vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Rotenburg an der Fulda, Mündershausen, Lispenhausen, Braach und Bebra hatten die Flammen zwar zeitnah unter Kontrolle, konnten das Fachwerkhaus jedoch nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden durch den Brand glücklicherweise keine Personen verletzt.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall auf L 3176 zwischen Hilders u. Frankenheim

Am Sonntag, 16.04.2023, gegen 22:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Hilders mit seinem Skoda Scala die L 3176 von Hilders kommend in Richtung Frankenheim. Wenige Meter vor der Landesgrenze nach Thüringen verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und starkem Nebel in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kam im Böschungsbereich erst nach etwa 30 Metern zum Stehen und beschädigte hierbei mehrere Sträucher und kleine Bäume. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum Fulda verbracht Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf Alkoholkonsum vorlag wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 EUR.