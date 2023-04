Guxhagen: Pkw-Anhänger gestohlen

Diebstahl eines Pkw-Anhängers Tatzeit: 06.04.2023, 16:00 Uhr bis 14.04.2023, 15:25 Uhr Einen Pkw-Anhänger im Wert von 12.000,- Euro stahlen unbekannten Täter in den vergangenen beiden Wochen vom Parkplatz am Bahnhof in der Dörnberger Straße. Wie die Täter den dort abgestellten Anhänger entwendeten ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Anhänger des Herstellers Agados handelt es sich um einen Kipper, er hat das amtliche Kennzeichen EL-KS 596. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 .

Wabern-Unshausen: Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 13.04.2023, 18:00 Uhr bis 15.04.2023, 07:00 Uhr Einen Flachbildfernseher im Wert von 200,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Woche aus einem Vereinsheim am Sportplatz Unshausen. Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür des Vereinsheimes auf und gelangten anschließend in das Gebäude. Im Schankraum stahlen sie einen Flachbildfernseher, welcher an einer Wandhalterung befestigt war. Zudem brachen die Täter die Eingangstür zu dem separaten Geräteschuppen auf, aus diesem wurde jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Wabern: Unbekannte Täter zerstechen Reifen an mehreren Pkws

Sachbeschädigungen an sieben Pkws Tatzeit: 15.04.2023, 15:00 – 16.04.2023, 11:00 Uhr In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag beschädigten unbekannte Täter in Wabern insgesamt sieben geparkte Pkws indem sie bei sechs Pkws Reifen zerstachen und bei einem Pkw die Heckscheibe mit einer Flasche zerstörten. Im „Wimmer“ wurden bei einem grauen Mitsubishi, einem blauen VW Polo und einem weißen Jeep die Reifen der linken Seite zerstochen. Im Niederfeld wurden ebenfalls die Reifen der linken Seite an einem silbernen VW Touran, einem roten Suzuki Ignis und einem blauen Ssangjong Tivoli zerstochen. Der Gesamtschaden an den Reifen beträgt 1.100,- Euro. In der Bahnhofstraße wurde gestern Morgen gegen 03:40 Uhr von unbekannten Tätern die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Volvo Kombi mit einer Flasche zerstört. Hier beträgt der Sachschaden 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660