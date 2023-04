Wildunfälle

Mit einer Ente kollidierte gestern Mittag, um 12:58 Uhr, eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta, die auf der B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. Die Ente flog nach dem Aufprall noch davon, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Um 05:29 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-Jähriger aus Wüstheuterode die Kreisstraße von Wahlhausen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw erfasst und dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Einbrüche in Eschwege

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße „Am Bahnhof“ in Eschwege ein. Hierzu wurde zunächst das Schloss eines Schiebetores, im Anschluss die Tür eines Rolltores aufgebrochen. Aus einem Büroraum wurde dann ein Laptop, eine Maus und die Tastatur entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auch die in der Nähe gelegene Musikschule war Ziel der Einbrecher. Auch dort wurde das Schloss des Schiebetores aufgebrochen. Anschließend wurde eine Tür des Gebäudes aufgehebelt. Beschädigungen wurden noch an zwei weiteren Türen festgestellt. Ob das Gebäude letztendlich betreten wurde, war nicht festzustellen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Quad-Fahrer schwer verletzt

Um 18:29 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Quad, das nicht zugelassen war, den Radweg zwischen den Ortschaften Netra und Rittmannshausen. Dabei kam er mit dem Quad nach links vom Radweg ab und fuhr auf das angrenzende Feld, wo er m mit dem Quad nach links umkippte. Durch den Sturz wurde der Fahrer schwer verletzt, und durch die Rettungskräfte ärztlich versorgt. Mit dem Rettungswagen wurde er dann in ein Krankenhaus gebracht. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, um 05:56 Uhr, ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der die K 28 in Richtung Ulfen befuhr. Das Wildschwein lief dabei gegen die Fahrertür und anschließend davon. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung, versuchter Einbruch

Um 14:00 Uhr meldet ein Anwohner in der Schulstraße in Fürstenhagen einen möglichen Einbruch. Wie sich herausstellte, begab sich eine zunächst unbekannte Person an die Haustür eines Mehrfamilienhauses, wo er die Klingel samt Überwachungsmonitor herausriss. Des Weiteren wurde eine Tür an der Garage schwer beschädigt, um diese zu öffnen. Der Tatverdächtige konnte kurz durch den Geschädigten festgehalten werden, riss sich dann aber los und flüchtete zu Fuß in Richtung Sportcenter. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Beamten der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife den Tatverdächtigen im Bereich des Sportplatzes vorläufig festzunehmen. Dabei handelte es sich um einen 38-Jährigen aus Kassel, der stark alkoholisiert war (Test: ca. 1,5 Promille). Der 38-Jährige ist dem Geschädigten auch völlig unbekannt. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Körperverletzung, häusliche Gewalt

In der vergangenen Nacht, um 01:51 Uhr, wird die Polizei in Hessisch Lichtenau alarmiert, nachdem es in Fürstenhagen im Rahmen einer Geburtstagsfeier zu Handgreiflichkeiten kam. Bei Eintreffen der Polizeistreife stellte sich heraus, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierter 41-Jährigen und dessen Lebensgefährtin kam. Dabei schlug er mehrfach auf diese ein, worauf durch die Polizeibeamten ein Annäherungs- und Kontaktverbot ausgesprochen und er der Wohnung verwiesen wurde.