Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Versuchter Raub auf Wettbüro

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 16.04.2023, kam es gegen 23:45 Uhr zu einem versuchten Raub auf ein Neustadter Wettbüro in der Fröbelstraße. Als ein Mitarbeiter die Filiale nach Ladenschluss verließ, erwartete ihn ein bewaffneter Täter und versuchte diesen in den Laden zurückzudrängen. Da sich der Angegriffene erfolgreich zu Wehr setzen konnte, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete mit einem weiteren Komplizen in Richtung Talstraße. Die Täter konnten durch den Mitarbeiter des Wettbüros wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, afrikanischer Phänotyp, 1,90m, kräftig, dunkle Kleidung, schwarze COVID-Maske

Täter 2: männlich, afrikanischer Phänotyp, schlank, schwarze COVID-Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):