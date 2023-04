Sinn – Fleisbach: Polterholz gestohlen –

Geschätzte 20 bis 25 Festmeter Polterholz ließen Unbekannte in der Nähe des Fleisbacher Sportplatzes mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fahndet nach zwei Männern, die dort mit einem roten Traktor gesehen wurden. Am Ende des Weges, der am Sportplatz vorbeiführt und von dort aus nach rechts in Richtung Grillhütte führt, legte die Gemeinde sechs Holz-Polter mit Baumstämmen ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Diebe zwischen Ende Februar und Mitte März von vier Polter die Baumstämme kleinsägten und mitgehen ließen. In diesem Zusammenhang fiel ein mit zwei Personen besetzter roter Traktor auf. Der Traktor war mit einem Überrollbügel versehen, hatte aber kein Verdeck. Inwieweit diese Beobachtung mit dem Diebstahl des Holzes im Zusammenhang steht, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittler der Herborner Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Polter-Diebe im genannten Zeitraum beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den beiden Personen oder dem roten Traktor machen? Wem sind Säge und / oder Spaltarbeiten am Ende des am Sportplatz vorbeiführenden Weges aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: Markise glimmt –

Am Sonntagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem kleinen Markisenbrand in der Dillenburger Hauptstraße aus. Gegen 15.35 Uhr entdeckte ein Anwohner, dass eine etwa ein Meter ausgerollte Markise an einem Haus kokelte. Er griff sich einen Feuerlöscher und löschte den Brand. An der Markise entstand ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 50 cm. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest – die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand durch eine achtlos weggeschnippte Zigarettenkippe ausgelöst wurde.

Herborn: Räuber scheitert in der Konrad-Adenauer-Straße / Polizei sucht Zeugen –

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Räuber in der Konrad-Adenauer-Straße Beute zu machen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall beobachteten.

Gegen 01.30 Uhr war das 40-jährige Opfer zwischen der Tankstelle und der Einmündung zum Walkmühlenweg zu Fuß unterwegs. Plötzlich stand der Unbekannte vor dem in Schleswig-Holstein lebenden Mann und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Dem 40-Jährigen gelang es den Angreifer auf Distanz zu halten und gleichzeitig sein Handy in die Hand zu nehmen, um die Polizei zu alarmieren. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihm ab und nahm auf dem Beifahrersitz eines dunklen Pkw Platz, der während des Angriffes in gleicher Richtung gefahren wurde. Der Wagen fuhr anschließend in Richtung Untere Au davon.

Der Angreifer war ca. 170 bis 180 cm groß und hatte Mund und Nase mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Er trug eine schwarze Wollmütze und war insgesamt dunkel gekleidet. Der sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe der Stadtwerke beobachtet?

Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Inbrandsetzung scheitert –

In der Schwerstraße versuchte ein Unbekannter am Wochenende den Reifen eines VW anzuzünden. Der weiße GTI parkte zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 18. Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Täter einen Grillanzünder auf den hinteren Reifen der Fahrerseite legte und anzündete. Offensichtlich erlosch der Anzünder, bevor der Brand auf den Reifen übergehen konnte. Durch die Flamme wurden der Reifen und Teile der Karosserie beschädigt. Zeugen, die den Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Schwerstraße Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Breitscheid: Reifen platt gestochen –

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stachen Unbekannte zwei Reifen eines Audis platt. Die Täter stachen in die Flanken der beiden Reifen auf der Beifahrerseite des weißen A4 Kombi. Zwei neue Pneus werden die Besitzerin rund 250 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend, gegen 20.00 und Sonntagfrüh, gegen 01.30 Uhr in der Medenbacher Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: Gegenverkehr übersehen –

Ein Schwerverletzter und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes von Samstagabend auf der Herborner Straße. Gegen 21.00 Uhr wollte der 64-jährige Fahrer eines Renault von der Herborner Straße nach links in die Brühlstraße abbiegen. Hierbei übersah der im Schöffengrund lebende Mann einen entgegenkommenden Audi. Der 38-jährige Fahrer im Audi konnte weder bremsen noch ausweichen und prallte gegen den Renault. Der Aßlarer und der Renaultfahrer blieben unverletzt. Der 41-jähriger Mitfahrer im Audi, der ebenfalls in Aßlar lebt, trug schwere Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung und den anschließenden Transport in die Uniklinik nach Gießen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 18.000 Euro.

Braunfels: Wer zündete Roller an? –

Nachdem ein Unbekannter einen in der Gerichtsstraße abgestellten Roller anzündete, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Freitagmorgen, gegen 08.30 Uhr alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle. Die Anwohner schafften es selbst den Brand zu löschen. Der rote Piaggio-Roller hat nur noch Schrottwert – den Schaden schätzt die Polizei auf rund 900 Euro. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Roller vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und suchen Zeugen: Wer hat den Täter am Freitagmorgen, zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.