Worms: 20. Spectaculum vom 19. bis 21. Mai 2023 im Wormser Wäldchen

Worms – Konzerte, Vorführungen, Wettkämpfe – die Besucher des 20. Spectaculums erwartet vom 19. bis 21. Mai ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Große Höhepunkte wie Feldschlacht, Vollkontakt-Turnier oder Feuershows locken Interessierte ebenso ins Wormser Wäldchen wie historische Kräuterführungen, Modenschauen oder Schaukämpfe in den Lagern. Auch für die kleinen Besucher ist mit den Kinder-Highland-Games, beim Nadelfilzen im Zelt des Nibelungenmuseums oder dem beliebten rollenden Holzschiff wieder einiges geboten.

Über 60 Lagergruppen aus Deutschland und Europa gewähren einen Einblick in das Leben in der Zeit von 150 bis 1.500 nach Christus. Auf dem Mittelaltermarkt finden sich neben vielen Händlern auch allerlei Speis und Trank. Das ganze Programm gibt es ab sofort unter www.spectaculum-worms.de oder im demnächst ausliegenden Programmflyer.

Den Anfang der Konzertabende auf dem 20. Spectaculum machen am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr „Faun“. Mit ihrer Kombination aus Mystik und treibendem mittelalterlichen und keltisch/nordischem Folk entführt die Band das Publikum auf eine musikalische Reise in eine vergangene Welt. Am Samstagabend, 20. Mai, um 20 Uhr spielt die Band „dArtagnan“, welche sich rockig, wild und weltgewandt mit ihrem neuesten Album „Felsenfest“ zurückmeldet und ihre geradlinigen Melodien, ihre Spielfreude und ihren unverwechselbaren Sound mitbringen. Den musikalischen Abschluss des Mittelaltermarkts bildet am Sonntag, 21. Mai, die Musikgruppe „Spielleut Ranunculus“, welche mit historischen Musikstücken, alten Tänzen, Balladen und wilden Trinkliedern, das Leben unserer Vorfahren wieder lebendig werden lässt.

Auch sonst wird den Besuchern bei dem Spectaculum musikalisch einiges geboten. Auf der kleineren Bühne im Herzen des Marktes spielen die Formationen „Duo Wormez“ and „Satyrias“. Auf dem gesamten Gelände sind die umherwandelnden Musikanten „Spielleute Skadefryd“ zu erleben. Auch bieten hier die „Spielleut Ranunculus“ Samstags einen Tanzworkshop an. Am Freitag- und Samstagabend erwarten die Besucher nach den großen Musikkonzerten vor dem Äschebuckel wieder die nächtlichen Feuershows.

Jeweils samstags und sonntags können sich die Besucher zudem auf die beliebten Programmpunkte wie Vollkontakt-Turniere in der Arena, Feldschlachten hinter dem Äscherbuckel oder die Rauf- und Bruchenball-Wettkämpfe des Wormser Rugby-Clubs freuen. Modeinteressierte werden bei Sandra Kolter fündig, die im Lager der Gruppe Zornhau eine Modenschau unter dem Motto „The Antique Tailoring“ präsentiert. Im selben Lager wird auch fündig, wer etwas über den Schwertkampf lernen möchte. Bei Vorführungen und offenen Trainingseinheiten zeigen die Mitglieder der Lagergruppe Einblicke in die Kampfkunst mit dem Schwert. Neben den festen Zeiten in der Programmübersicht, kann dort auch jederzeit nach einer kurzen Erklärung gefragt werden. Wer selbst das Schwert in die Hand nehmen möchte, kann die richtige Technik dazu beim Workshop „Einführung in das Schwertfechten“ im Lager der Fechtschule Krifon, samstags um 15 Uhr erlernen.

Mitmach-Aktionen der Lagergruppen

An allen Tagen werden alte Handwerkskünste vorgestellt, darunter unter anderem die Herstellung von Glasperlen, Lederarbeiten und Kupferschmuck, Drechsler- und Schmiedearbeiten, Klöppeln, Spinnen, Weben und Holzschnitzen oder Bogenbau und Bronzeguss.

Durch zahlreiche Workshops zeichnet sich erneut das Lager der „Kreuzfahrergemeinschaft Damiette“ aus. In den beiden Vortragsworkshops „Medizin im Mittelalter“, Sonntag um 13 Uhr, und „Pflege im Mittelalter am Beispiel des Hospitaliterordens“, Samstag um 17 Uhr, lernen jeweils bis zu 15 Teilnehmer allerlei Wissenswertes über die Anfänge der Medizin und der Krankenpflege im Mittelalter.

Bei den Aktivworkshops „Herstellung des Gewürzweins Hypocras“, Freitag um 14 Uhr, sowie „Salbenherstellung“, samstags um 14 Uhr, können die jeweils sechs und zehn Teilnehmer hingegen selbst produktiv werden. Alle Workshops sind kostenlos (am Ende wird um eine Spende gebeten), Interessierte können sich per E-Mail an hossfeld.marc@t-online.de anmelden. Schon lange dabei und immer wieder beliebt, ist die rund dreißigminütige Kräuterführung „Herba et Historia“ am Samstag um 15.30 Uhr. Hier stellt Amelie Zöllner-Weber die heimischen Kräuter und Pflanzen wie Holunder, Brennnessel und Spitzwegerich in den Mittelpunkt. Treffpunkt für alle Interessierten ist die Marktmeisterei, um einen Unkostenbeitrag von drei Euro (1,50 Euro für Kinder) wird gebeten.

Spiel und Spaß für die jungen Besucher

Auch für die kleinen Besucher hat das Wormser Spectaculum einiges zu bieten. Im Zelt des Nibelungenmuseums kann samstags und sonntags die Kunst des Nadelfilzens erlernt werden. Auch das beliebte große Holzschiff von Kindsvogt Dieter Christmann wird in diesem Jahr wieder an allen Tagen seine Runden über den Mittelaltermarkt drehen.

Auch der „Garten der Weysheidt“, das Lager der evangelischen Jugend der Magnusgemeinde, bietet eine Vielzahl an Mitmachaktivitäten: Von der Kinderschmiede über die Mühle mit Fladenbäckerei bis hin zur mittelalterlichen Schreibwerkstatt kann hier an diversen Stationen selbst Hand angelegt werden. Auch der Rugby Club Worms bringt die Augen der jungen Spectaculum-Besucher sicherlich wieder zum Leuchten: An allen drei Tagen können Kinder ab sechs Jahren bis Schwertmaß bei den Kinder-Highland-Games in fünf verschiedenen Disziplinen ihre Kräfte messen.

2023 nehmen über 60 Lagergruppen am Spectaculum teil, rund 120 Stände beleben den Markt und bei gutem Wetter erwarten die Veranstalter über 20.000 Besucher. Dies alles wäre ohne das sehr engagierte „Netzwerk Lebendiges Mittelalter Worms“ nicht denkbar.

Das Wormser Spectaculum

Das Spectaculum Worms ist eine Veranstaltung der Kultur und Veranstaltungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk Lebendiges Mittelalter Worms“ und unterstützt durch die Kulturkoordination der Stadt Worms. Der Eintritt zum Spectaculum beträgt elf Euro für alle drei Tage, Gewandete zahlen neun Euro. Kinder bis zum Schwertmaß (bis 12 Jahre) sind frei. Alle Konzerte sind im normalen Eintrittspreis enthalten.