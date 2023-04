Kaiserslautern: „Lautern hummelt auf!“ – Helfer und Spenden gesucht

Kaiserslautern – Der BUND Kaiserslautern legt eine naturnahe Fläche für Hummeln und andere Insekten an. Helfende Hände und Spenden sind willkommen.

Mit Unterstützung der Stadt Kaiserslautern ist es nun so weit: Lautern hummelt auf! Das BUND-Projekt der Kreisgruppe Kaiserslautern hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr blühende Flächen und Nistmöglichkeiten für Wildbienen im Stadtgebiet zu schaffen.

„Der Artenreichtum unserer Natur nimmt immer weiter ab. Das zeigen die Forschungen deutlich. Die Folgen sind für Natur und Menschen verheerend.“ LENA NÖRBEL, BUND

„Nur ein intaktes Ökosystem kann ausreichend Nahrung und Wohlstand auch für uns Menschen sichern. Es gibt in der Stadt noch viel Potential für biologische Vielfalt.“ FEE MONZEL. BUND-PROJEKTGRUPPE

Um für das Thema Insektenschutz und die Bedeutung von Blühwiesen zu sensibilisieren, hat der BUND unter Anleitung der promovierten Expertin für Artenvielfalt, Tatjana Schneckenburger, die Aktion „Lautern hummelt auf!“ ins Leben gerufen. In Abstimmung mit dem Referat Umweltschutz und der Stadtbildpflege hat der BUND für eine erste geeignete Fläche an der Pfaffenbergstraße eine Patenschaft übernommen.

Mitglieder des BUND Kaiserslautern beginnen am Sonntag, 23. April 2023, um 9 Uhr mit der Anlage dieser städtischen Fläche auf der Höhe der Pestalozzi Grundschule. Das Team pflanzt aus Spendenmitteln erworbene Stauden und sät gebietsheimische Wildpflanzen aus. Eine Nisthilfe für Insekten soll ebenfalls installiert werden. So entsteht für Hummeln und andere Insekten eine kleine Oase in der Stadt. Damit das Beispiel Schule machen kann, wird eine Infotafel mit Hinweisen zur Bedeutung und Pflege der Fläche aufgestellt.

Über Mitstreiter und Nachahmer würden sich die Aktiven sehr freuen. Gerne können interessierte Bürgerinnen und Bürger an dem Sonntag vorbeischauen, mithelfen und sich Ideen für eine eigene Fläche holen oder auch einen Spendenbeitrag leisten. Das Team „Lautern hummelt auf!“ vom BUND ist für jede Unterstützung dankbar.