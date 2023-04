Neustadt: Diskussionsveranstaltung „Streit ums Erbe des Hambacher Festes“ am 25. April 2023

Neustadt an der Weinstraße – An den bevorstehenden Pfingstfeiertagen, 27. – 29. Mai 2023, jährt sich das Hambacher Fest von 1832 zum 191. Mal. Zur Vorbereitung darauf laden das „Bündnis gegen Rechts“ und der Protestantische Kirchenbezirk Neustadt am Dienstag, 25. April 2023, um 19:30 zu einer Diskussionsveranstaltung ins Casimirianum, Ludwigstr. 1, 67433 Neustadt, zum Thema: „Streit um das Erbe des Hambacher Festes: Hintergründe und aktuelle Ereignisse“ ein.

Als Referent konnten wir Ulrich Riehm gewinnen. Der Soziologe aus Mannheim ist Mitbegründer des „Freundeskreis Hambacher Fest von 1832“.