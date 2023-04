Befreiung einer Patientin aus einem Aufzug (Foto)

(IS) – Am Samstag 15.04.2023 um ca. 10:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem technischen Hilfeeinsatz alarmiert. Eine Patientin, welche ins Krankenhaus gebracht werden sollte, steckte mit dem Rettungsdienst und einem Pfleger im

Aufzug eines Pflegeheimes fest.

Mit Spezialwerkzeugen der Feuerwehr wurde die Tür geöffnet und die auf der Trage

liegende Patientin aus dem Aufzug befreit. Die eingesetzten 11 Feuerwehrleute waren mit 2 Fahrzeugen vor Ort

Unfall zwischen Radfahrern

Sankt Martin (ots) – Zu einem weiteren Unfall mit Radfahrern kam es fast zeitglich in der Totenkopfstraße in Sankt Martin. Gegen 12:40 befuhren zwei Rennradfahrer die L514 von der Kalmit kommend in Richtung Edenkoben. Auf Höhe der Hausnummer 23 wollte ein weiterer Radfahrer nach rechts in die dort verengte Finsterlandstraße einbiegen.

Der genaue Unfallhergang ist bisher nicht bekannt. Es kam jedoch zum Zusammenstoß zwischen dem Abbiegenden und einem der Rennradfahrer. Dieser wurde so ungünstig abgelenkt, dass er auf ein Gebäudeeck prallte.

Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Widerstand geleistet

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 15.04.2023 gg. 11:30 Uhr, wollten Polizeikräfte 2 Haftbefehle bei einem 65-Jährigen vollstrecken. Der Mann versuchte sich in seiner Wohnung zu verstecken und öffnete trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Die Tür musste schließlich gewaltsam geöffnet werden. Der 65-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizeikräften derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste.

Gegen die Fesselung wehrte er sich. Familienangehörige filmten die Widerstandshandlung. Die Handys wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die 48-jährige Ehefrau des 65-Jährigen wollte die Sicherstellung verhindern, indem sie versuchte einen Polizeibeamten wegzuziehen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter und der 65-Jährige leicht verletzt.

Die Verhaftung des Mannes konnte schließlich durch Zahlung der geforderten Geldstrafe abgewendet werden. Gegen den 65-Jährigen und seine 48-jährige Ehefrau wird nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Im Wald gestürzt

Maikammer (ots) – Am Samstagmittag 15.04.2023 kam es zum Sturz eines E-Mountainbikefahrers im Wald von Maikammer. Nach einem Sprung verlor der 39-Jährige die Kontrolle über sein Rad und stürzte über den Lenker nach vorne zu Boden.

Hierbei erlitt er leichte Verletzungen im Brustbereich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Brand eines Werbeschildes

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 15.04.2023 gegen 17:25 Uhr wurde der Brand eines Werbeschildes in der Weinstraße in Höhe der dortigen HEM-Tankstelle gemeldet. Vor Ort konnte ein verkohltes Werbeschild der Jurrasic Show festgestellt werden. N

Nähere Informationen zur Ursache sowie zum Löscher des Brandes gibt es aktuell nicht. Hinweise zu der einschreitenden Person sowie zur Brandursache nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerdiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 14.04.2023 12 Uhr bis zum 15.04.2023 gegen 11:15 Uhr, kam es in der Weißenburger Straße zu einem Rollerdiebstahl. Der 42-Jährige ortsansässige Geschädigte hatte diesen mit einem Vorhängeschloss an die Stange eines Verkehrsschildes angeschlossen.

Bislang unbekannte Täter demontierten augenscheinlich die Bremsleitung und entwendeten den Roller ohne das angebrachte Schloss zu beschädigen. Der schwarze Roller, Marke Max, hatte einen Wert von ca. 1.000 EUR.

Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel: 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bad Bergzabern (ots) – Am 14.04.2023 gegen 19:40 Uhr, wurden in der Königstraße drei geparkte Pkws beschädigt. Ein 21-Jähriger aus Bad Bergzabern konnte aufgrund von Zeugenhinweisen kurz danach festgestellt werden.

Bei ihm konnte eine stärkere Alkoholisierung von über 2 Promille festgestellt werden. Er war uneinsichtig und beleidigte zudem die Beamten mehrfach unflätig, weshalb er anschließend im Polizeigewahrsam alleine in seinen Geburtstag feierte.