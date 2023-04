Verkehrsunfall – Verursachender E-Scooter flüchtig

Worms (ots) – Die 78-Jährige Wormserin befährt den Kreisverkehr Bebelstraße/Von-Steuben-Straße mit ihrem Mitsubischi und will auf die Bebelstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Sie verlässt nach betätigen des Fahrtrichtungsanzeiger den Kreisverkehr.

In diesem Moment befährt eine unbekannte Fahrerin auf einem Elektrokleinstfahrzeug (einem sog. E-Scooter) den Gehweg der Von-Steuben-Straße in Richtung Bahnhof. An dem Kreisverkehr fährt diese mit dem E-Scooter mit gleichbleibender Geschwindigkeit über den dortigen Fußgängerüberweg.

Die 78-Jährige Wormserin sieht die E-Scooterfahrerin zu spät und versucht ein Ausweichmanöver vorzunehmen. Es kommt zwar nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Scooter und Mitsubishi jedoch stößt der Mitsubishi gegen ein Verkehrszeichen und überfährt es. Ihr Fahrzeug bleibt fahrbereit. Die unbekannte E-Scooterfahrerin, welche als dunkel gekleidet mit dunkelroten Haaren beschrieben wird, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Worms weist darauf hin, dass E-Scooter, im Übrigen auch Radfahrer, zwar den Gehweg benutzen können, jedoch nur, wenn es sich hierbei um einen gemeinsam Geh- und Radweg handelt, was im vorliegenden Fall nichtzutreffend ist. Andernfalls haben sie den ausgewiesenen Radweg, den Fahrradschutzstreifen oder die Fahrbahn, dann möglichst weit rechts, zu nutzen.

Skulptur auf Kreisverkehr beschädigt

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Skulptur aus Metall auf dem Kreisverkehrsplatz vor dem Hauptsitz der Sparkasse im Lutherring, welche einer Krähe ähnelt, beschädigt worden.

Wie der Schaden entstanden ist lässt sich bislang nicht abschließend klären und bedarf weiterer Ermittlungen. Eine Beschädigung im Rahmen eines Verkehrsunfalls kann jedoch ausgeschlossen werden, da hierzu vor Ort keine Anhaltspunkte festgestellt werden konnten.

Kreis Alzey-Worms

Sachbeschädigung durch Feuer

Flonheim (ots) – Am Samstag 15.04.2023 gegen 18:55 Uhr bemerken Zeugen, dass in Flonheim in der Berliner Straße ein Altkleidercontainer brennt. Durch die Feuerwehr kann der Container geöffnet und der Brand gelöscht werden.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Am Container sowie an den darin befindlichen Kleidungsstücken entsteht Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

Zeugenaufruf nach einer Nötigung im Straßenverkehr

Wörrstadt/A60 (ots) – Am 13.04.2023 kam es gegen 20:13 Uhr, auf der A 60 in

Fahrtrichtung Darmstadt zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost/Ingelheim-West, zu einer wechselseitigen Nötigung im Straßenverkehr. Daran beteiligt waren ein dunkler Audi A3 Sportback mit Bad-Kreuznacher Kennung und ein dunkler Opel Astra mit Paderborner Kennung.

Im Zuge dieses Nötigungsgeschehens von Ausbremsen bis hin zum Abdrängen, könnten auch noch weitere Verkehrsteilnehmende in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06132 950-0 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de zu melden.