Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Sobernheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam auf der B 41 eine aus Richtung Bad Kreuznach fahrende 39-jährige Frau mit ihrem Pkw zwischen den Abfahrten Bad Sobernheim-Mitte und Bad Sobernheim-West nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überfuhr zunächst einen Leitpfosten und wurde schließlich vom Straßengraben abgebremst. Die Fahrerin, die sich alleine im Pkw befand, erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sie erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Es erfolgte eine forensische Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheines. An dem 20 Jahre alten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frau wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Drogendealer nach Einfuhrschmuggel festgenommen

Bad Kreuznach (ots) – In einem von der Staatsanwaltschaft wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln geführten Ermittlungsverfahren konnten am 12.04.2023 gegen 18:00 Uhr zwei Personen, eine 22-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann, durch Spezialeinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei und der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei mit ihrem Fahrzeug in Dörrebach angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen, die in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wohnhaft sind, konnten im Rahmen einer sogenannten Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden mit einer nicht geringen Menge Heroin festgestellt werden.

Sie wurden am 13.04.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt und schlussendlich in Untersuchungshaft genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.