Herrenloser Trolley führt zur Gleissperrung

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen 16.04.2023 wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass sich in der RB 70 aus Richtung Homburg/Saar kommend ein herrenloses Gepäckstück befand. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, nahm das Gepäckstück in Augenschein. Hierbei handelte es sich um einen blauen Trolley dessen Inhalt nicht einsehbar war.

Da der Eigentümer des Koffers nicht ermittelt werden konnte, mussten infolgedessen die Gleise 1,2,3,41 und 42 im Zeitraum von ca. 07:30-08:50 Uhr gesperrt sowie die RB 70 geräumt werden. Weiterhin wurde ein Sprengstoffspürhund von der benachbarten Inspektion Deutsche Bundesbank angefordert.

Die Absuche des Gepäckstücks verlief hierbei ergebnislos. Da der Hund kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, wurde der Koffer geöffnet. In dem Koffer befand sich ein in Styropor verpackter Synthesizer.

Da es sich hierbei nicht um einen gefährlichen Gegenstand handelte, wurde der Koffer samt Inhalt als Fundsache eingestuft und der Deutschen Bahn übergeben. Insgesamt führten die Maßnahmen bei 8 Zügen zu 44 Minuten Verspätung. Die Ermittlungen nach dem Eigentümer des Koffers dauern an.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Polizei stoppt gleich mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Morgen stoppte die Polizei gleich mehrere betrunkene Fahrer, die mit dem E-Scooter in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs waren. Zunächst wurde in der Reichswaldstraße ein 23-jähriger Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille angehalten.

Kurze Zeit später stoppte eine andere Polizeistreife, in der Ländelstraße, einen 38-jährigen Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille. Auf beide Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. / FZ

Betrunkener Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Abend trat ein betrunkener 20-jähriger Mann, in der Glockenstraße in Kaiserslautern, gegen insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Auf den Mann, welcher kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen wurde, kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. / FZ

Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Wieder profitierten Diebe im Stadtgebiet Kaiserslautern von unverschlossen abgestellten Autos. Immer wieder werden solche Fälle an die Polizei herangetragen. Am Freitagmittag fiel einer 36-jährigen Fahrzeugbesitzerin auf, dass ihr Auto durchwühlt wurde und der Fahrzeugschein sowie weitere Kleingegenstände fehlten. Das Auto war in der Mannheimer Straße abgestellt und offensichtlich unverschlossen.

Ebenfalls keine Einbruchsspuren konnten am PKW einer 66-Jährigen festgestellt werden. Das Auto war am Freitag im Stadtteil Morlautern geparkt. Letztendlich fehlte der Eigentümerin bei der Rückkehr Bargeld in 2-stelliger Höhe. In beiden Fällen gibt es keine Täterhinweise.|pvd

Betrugsversuch

Kaiserslautern (ots) – Bisher unbekannte Betrüger versuchten einen hohen Geldbetrag von einem Industrieunternehmen aus dem Kaiserslauterer IG Nord zu ergaunern.

Die Täter übersandten dem Unternehmen ein authentisches Email, welches angeblich von einem Geschäftsführer stammen sollte. In der Nachricht wurde der Kontostand des Unternehmens abgefragt und der angebliche Geschäftsführer forderte eine Überweisung von 37.000 Euro auf ein Konto in Portugal.

Die kaufmännische Leitung des Industrieunternehmens war glücklicherweise skeptisch genug, um den Betrugsversuch rechtzeitig zu erkennen und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. Die Betrugsmasche ist den Ermittlungsbehörden seit längerer Zeit bekannt. Immer wieder wollen die Täter Industrieunternehmen zur Überweisung größerer Geldbeträge verleiten.|pvd

Einbruchsdiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein Mobilfunkshop in der Kaiserslauterer Innenstadt wurde am frühen Freitagmorgen von Einbrechern heimgesucht. Kurz vor 5 Uhr zerstörten die Diebe am Ladengeschäft in der Marktstraße die Glaszugangstür und drangen in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie mehrere Smartphones und flüchteten anschließend unerkannt.

Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Täter sind bisher unbekannt. Hinweise in vorliegender Sache nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.|pvd

1. FCK hatte HSV zu Gast

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 15.04.2023 hatte der 1. FC Kaiserslautern den Hamburger SV auf dem Betzenberg zu Gast. Insgesamt kamen 49.327 Zuschauer ins ausverkaufte Fritz-Walter-Stadion. Darunter waren etwa 5.000 Anhänger des HSV, die ihr Team in die Westpfalz begleiteten. Knapp 900 Fans davon reisten mit einem Fanzug an.

Sie wurden am Bahnhof von Polizeikräften der Landes- und Bundespolizei in Empfang genommen und zum Stadion begleitet. Dies verlief überwiegend friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Der Elf-Freund-Kreisel musste während der An- und Abwanderung der Fangruppen mehrfach gesperrt werden. Vor dem Spiel sammelten sich etwa 5.000 FCK-Fans zu einem Fanmarsch vom St. Martins-Platz zum Stadion.

Hierbei, sowie vor und während des Spiels im Stadion kam es auf beiden Seiten zum Abbrennen von Pyrotechnik. Die Polizei leitet entsprechende Strafverfahren ein und nimmt die Ermittlungen auf. Zudem kam es zu mehreren Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und einem Widerstand gegen eingesetzte Polizeikräfte.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei wurden 4 Straftaten festgestellt. Das Polizeipräsidium Westpfalz und die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurden beim heutigen Einsatz durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, der Polizeipräsidien Mainz, Rheinpfalz und Trier sowie Kräfte des Landespolizeipräsidiums Saarland unterstützt.

Die Bundespolizei setzte unter anderem einen Hubschrauber, die Landespolizei eine Drohne ein.

Die Polizei bedankt sich bei den Anhängern beider Vereine für einen überwiegend friedlichen Veranstaltungsverlauf. Auch den Verkehrsteilnehmern gebührt ein Dankeschön. Sie haben für die Sperrungen während des Fanmarsches und des Elf-Freund-Kreisels in weiten Teilen Verständnis gezeigt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. |pvd