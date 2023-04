Handgreiflichkeiten auf dem Bismarckplatz

Heidelberg (ots) – Zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern kam es am

Samstagmorgen gegen 09.15 Uhr auf dem Heidelberger Bismarckplatz. Ein

42-jähriger Heidelberger geriet hier mit einem 30-jährigen Weinheimer in Streit

in dessen Verlauf der Heidelberger seinen Widersacher zunächst beleidigte und

dann körperlich anging.

Im folgenden Gerangel gingen beide Männer zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Streithähne bereits wieder getrennt.

Der Angegriffene wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes versorgt. Vor Ort konnten mehrere Zeugen befragt werden, die den Sachverhalt mitbekamen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann greift Imbissmitarbeiter an und verletzt ihn

Heidelberg (ots) – Opfer einer Körperverletzung wurde am Samstagabend gegen

20.20 Uhr ein Mitarbeiter eines Imbissbetriebs am Heidelberger Hauptbahnhof. Ein

Kunde verwickelte den Mann zunächst in ein Streitgespräch und bewarf ihn im

weiteren Verlauf mit einer mit Soße gefüllten Glasflasche, die auf der Theke

stand.

Der Geschädigte wurde von der Flasche am Kopf getroffen und leicht verletzt. Er musste zur Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter flüchtete im Anschluss vom Tatort.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Aufbruch von mehreren Schließfächern in Sportstudio

Heidelberg-Zentrum (ots) – Zwei Kunden eines im Zentrum von Heidelberg befindlichen

Fitnessstudios mussten am 14.04.2023 gegen 19.10 Uhr feststellen, dass sie

während ihrer 2stündigen sportlichen Betätigung, Opfer eines Diebstahls wurden.

Ein unbekannter Täter öffnete auf bislang unbekannte Art und Weise die

Vorhängeschlösser des jeweilig genutzten Schließfachs der Kunden.

Im Anschluss entwendete der Täter diverse Gegenstände im Gesamtwert von 100 Euro.

Angestellte des Fitnesstudios verständigten daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.