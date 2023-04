Verkehrsunfall mit Verletzten am Bahnhof

Fulda (ots) – Am Sonntag 16.04.2023 um 01:20 Uhr, kam es in Fulda in der Straße Am Bahnhof zu einem Unfall, bei dem 2 Beteiligte verletzt wurden.

Der 20-jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr vom Emallierwerk kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 14 fuhr eine 27-jährige Fahrerin eines VW Golf von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Audifahrers.

Trotz Bremsung, war eine Kollision nicht zu verhindern, so dass es zum Zusammenstoß der PKW kam. Durch den Aufprall wurde der VW Golf noch auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Mercedes geschleudert.

Die junge Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen, sodass die ebenfalls alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug notöffnen und die Fahrerin befreien musste. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der andere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt vor Ort behandelt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Hinweise, die zur Klärung des Unfalls beitragen können, bitte an die Polizeistation in Fulda, Telefon 0661-105-0.

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld (ots) – Am Freitag 14.04.2023 kam es auf dem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Parkflächen vor dem Alsfelder Bahnhof. Vermutlich beim Ein/Ausparken kollidierte dieser mit einem dort bereits geparkten schwarzen PKW VW Polo. Bei dem VW Polo wurde beide Türen der Fahrerseite sowie der linke hintere Kotflügel beschädigt. Es entstand hierbei Sachschaden am geparkten PKW in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Burghaun (ots) – Am Samstag 15.04.2023 ereignete sich gegen 21:53 Uhr in Burghaun/Steinbach, im Kreuzungsbereich Mittelstraße/Rinnweg, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer bog, vom Rinnweg kommend, nach links auf die Mittelstraße ab.

Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Mazda-Fahrerin aus Hofaschenbach. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Da bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Brand einer Gartenhütte – keine Verletzte

Petersberg (ots) – Am Sonntagnachmittag 16.04.2023 gegen 17.00 Uhr, wurde der Polizei ein Gartenhüttenbrand in Petersberg, Stiffollerweg, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Petersberg-Mitte und Steinau hatten den Brand zeitnah unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf ein angrenzendes Reihenhaus verhindern.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Momentan kann jedoch auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

