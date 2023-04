Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

L3022 zwischen Schadeck und Hofener Mühle. Samstag 15.04.2023, 18:54 Uhr – Der 26-jährige Fahrzeugführer aus Dornburg befuhr mit seinem Fahrzeug die L3022 aus Richtung Schadeck in Richtung Hofener Mühle.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die angrenzende Böschung hoch, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Limburg verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Gewaltsames Aufeinandertreffen von Fußballfans

Eschhofen (ots) – Am Samstag 15.04.2023 gegen 22:20 Uhr, trafen in einem Schnellrestaurant in Limburg Fans der Bundesligamannschaften Borussia Mönchengladbach, auf der Rückreise aus Frankfurt, und Borussia Dortmund, auf der Rückreise aus Stuttgart, aufeinander.

Dabei waren die Dortmunder mit insgesamt 3 Reisebussen und die Gladbacher mit einem Reisebus unterwegs. Die Zahl der anwesenden Personen wurde grob auf 200 geschätzt. Es handelte sich vermutlich um ein zufälliges Aufeinandertreffen an dem Schnellrestaurant, das sich nahe der A3 befindet.

Zwischen Teilen der beiden Gruppierungen kam es zu einem verbalen Streit, welcher im Anschluss in insgesamt 4 Straftaten zum Nachteil von Fans der Borussia Mönchengladbach endete.

Es wurden 2 Anzeigen wegen Körperverletzung, eine Anzeige wegen Bedrohung und eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung eines T-Shirts aufgenommen.

Die Beschuldigten befinden sich allesamt im Lager der Dortmund-Fans. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hadamar (ots) – Am späten Samstag 15.04.2023 um 23.50 Uhr, befuhr eine 22-jährige aus Weilburg mit ihrem Fahrzeug die Mainzer Landstraße in Richtung Ortsmitte. Sie wollte nach links in die Pfortenstraße abbiegen, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dortigen Stromkasten. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort.

Durch Ermittlungen konnte die Fahrzeugführerin jedoch ausfindig gemacht werden. Bei der Befragung ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

