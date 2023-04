Restaurant in Langenhain aufgebrochen

Hofheim, Freitag 14.04.2023, 22:30 Uhr bis Samstag 15.04.2023, 10 Uhr – (ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Schnell-Restaurant in Langenhain/Oranienstraße, eingebrochen. Zwischen 22:30 Uhr und 10:00 Uhr am Morgen haben der oder die Täter zwei Fenster aufgehebelt und anschließend die Einnahmen in bisher unbekannter Höhe aus der Kasse entwendet.

Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in ein gewerbliches Lager

Hofheim, Wallau, Nassaustraße,

Freitag, 14.04.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.04.2023, 13:00 Uhr

(ll) Diverse Maschinen waren das Ziel von Einbrechern in der Nassaustraße in Wallau. Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Samstag 13:00 Uhr waren der oder die unbekannten Täter in das gewerblich genutzte Lager eingestiegen, in dem ein Rolltor manipuliert wurde. Aus dem Lager wurden nach bisherigen Erkenntnissen unterschiedliche Maschinen, u. a. Bohrmaschinen, im Wert von etwa 15.000EUR entwendet. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06192) 2079 – 0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Hochheim am Main, Adolfstraße,

Freitag, 14.04.2023, 23:30 Uhr bis Samstag, 15.04.2023, 11:00 Uhr

(ll) In der Nacht auf Samstag kam es in Hochheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem das unfallverursachende Fahrzeug sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Fahrzeughalter meldet der Polizeistation in Flörsheim, dass er seinen roten Mazda am Freitag gegen 23:30 Uhr in der Adolfstraße abgestellt hatte und am Samstag gegen 11:00 Uhr den Unfallschaden am Fahrzeug festgestellt habe.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten Mazda gestreift und einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR verursacht. Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug nimmt der regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

