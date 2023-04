Benzin Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Tatort: Steinbach, Waldstraße Tatzeitraum: Donnerstag, 13.04.2023, 19:00 Uhr bis Freitag 14.04.2023, 07:16 Uhr

Unbekannte Täter brachen ein Vorhängeschloss auf, um an das Innere des Tanks einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine zu gelangen. Sie entwendeten daraufhin ca. 400 Liter Diesel aus dem Tank. In der Nacht von 06.04.2023 auf den 07.04.2023 kam es schon einmal zu einem Diebstahl von Kraftstoff aus derselben Arbeitsmaschine. Täterhinweise zu beiden Fällen liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

Körperverletzung / Verstoß Tierschutzgesetz

Bad Homburg, Gartenfeldstraße Tatzeit: Samstag, 15.04.2023, 18:45 Uhr

Nachdem ein Hund eines 63-Jährigen einen 38-Jährigen angefallen haben soll, kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Der 38-Jährige soll den Hund getreten haben, woraufhin der 63-Jährige den anderen schubste, so dass dieser auf den Boden fiel und sich verletzte.

Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr

Oberursel, Berliner Straße Tatzeit: Freitag, 14.04.2023, 14:25 Uhr

Der unbekannte Täter drängte mittels eines PKW zuerst den Geschädigten, welcher mit seinem Fahrrad unterwegs war, von der Straße. Anschließend trafen der unbekannte Täter und seine vier weiteren Fahrzeuginsassen den Geschädigten an einer Ampel erneut an.

Der unbekannte Täter stieg daraufhin aus und schlug dem Geschädigten mit der rechten Faust ins Gesicht, sodass dieser verletzt wurde. Die vier weiteren Fahrzeuginsassen stiegen ebenfalls aus und hinderten den Beschuldigten daran weiter auf den Geschädigten einzuschlagen. Anschließend entfernte sich der Pkw – es sich um einen grauen Touran. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 6240-0 zu melden.

2x besonders schwerer Fall des Diebstahls von E-Bike

Friedrichsdorf, 14.04.2023 um 21 Uhr bis 15.04.2023 um 07 Uhr – Der Geschädigte hatte sein schwarzes E-Mountainbike der Marke „Ghost“ im Wert von ca. 2.700 Euro auf einem Gepäckträger montiert. Dieser wurde aufgehebelt und das Fahrrad entwendet.

Das Fahrrad wurde in der Nacht zum 16.04.2023 an der Sporthalle in Seulberg aufgefunden und sichergestellt. Gibt es Hinweise auf den Dieb/missbräuchlichen Nutzer des Fahrrades? Hinweise an die Polizei in Bad Homburg.

Bad Homburg, 14.04.2023 zwischen 16-16:40 Uhr – Das ca. 4.000 Euro teure weiße E-Bike der Marke „Bulls“ wurde von der Geschädigten mit einem Schloss an einen Metallpfeiler gekettet. Der unbekannte Täter brach das Schloss auf und entwendete das E-Bike. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg.

Diebstahl

Oberursel, Platz der Deutschen Einheit. Samstag 15.04.2023, 24-01:30 Uhr – Unbekannte Täter nahmen den Rucksack mit Bargeld und diversen Karten der Geschädigten von einem Hocker in der Gaststätte und entwendeten diesen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Kronberg, Im Tries. Freitag, 14.04.2023, 03:15-03:40 Uhr – Unbekannte Täter beschädigten einen geparkten weißen Pkw Smart Fortwo. Hierbei wurde augenscheinlich mehrfach gegen den Pkw getreten und dabei der linke Außenspiegel abgetreten. Ein Anwohner konnte zu dieser Uhrzeit eine Jugendgruppe draußen hören.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266-0 mit der Polizeistation Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Neubau

Glashütten-Oberems, Montag 10.04.2023, 20 Uhr bis Freitag 14.04.2023, 10 Uhr – Ein oder mehrere unbekannte Täter warfen Erde und Steine gegen die Fassade eines Neubaus. Hierbei wurde ein dreifachverglastes Fenster beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266-0 mit der Polizeistation Königstein im Taunus telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberursel, Oberhöchstadter Straße. Samstag 15.04.2023, 13:23 Uhr – Ein 3-jähriger Junge aus Oberursel fuhr in Begleitung seines Vaters auf seinem Laufrad auf dem Gehweg. Ein 38-jähriger Mann aus Oberursel fuhr mit seinem PKW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße.

Dabei übersah er den Jungen auf dem Laufrad. Der Junge stieß mit dem Laufradreifen gegen den PKW. Dabei fiel er zu Boden und wurde vom linken Hinterrad überrollt. Der Junge wurde leicht verletzt und zwecks Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Homburg, Victor-Achard-Straße. Freitag 14.04.2023, 18:11 Uhr – Ein 23-Jähriger wollte das mit 2 Arbeitskollegen genutzte Firmenfahrzeug vor einem abgestellten Peugeot einparken. Hierbei stieß er zwei Mal gegen den geparkten Peugeot und beschädigte diesen. Als ein Zeuge auf den Fahrzeugführer zugehen wollte, stieg dieser aus und flüchtete zu Fuß.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrzeugführer schließlich wieder in der Nähe entdeckt werden. Bei Wahrnehmung der Streife flüchtete dieser jedoch erneut zu Fuß, konnte allerdings in der Ricarda-Huch-Straße festgenommen werden. Er hatte sich zwischenzeitlich umgezogen und war erheblich alkoholisiert, zudem hat er keine Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachschaden: ca. 3.050 Euro.

Unfall mit Verletzten

Bad Homburg, Mainzer Straße, Samstag 15.04.2023, 13:31 Uhr – Ein 75-Jähriger war am Fahrbahnrand damit beschäftigt, den Bürgersteig zu säubern, als ein 39-jähriger Paketzusteller beim Anfahren den Anwohner übersah und mit diesem kollidierte. Der Angefahrene wurde am Fuß verletzt.

Unfallflucht

Bad Homburg, Samstag, 15.04.2023, 23:33 Uhr – Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Peugeot den Hessenring. In Höhe der Haus-Nr. 107 übersah er die dort eingerichtete Baustelle und stieß gegen eine zur Absicherung aufgestellte Bake. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, konnte aber später angetroffen werden. Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sachschaden: ca 700 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Usingen, Weilburger Straße, Freitag 14.04.2023, 13:50-21:50 Uhr – Eine 49-jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen PKW Opel stellte ihr Fahrzeug gegen 13:50 Uhr auf dem Parkplatz der Hochtaunuskliniken ab und entfernte sich.

Um 21:50 Uhr stellte sie bei der Rückkehr einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest.

Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise an die Polizei in Usingen unter der Rufnummer 06081/92080.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen