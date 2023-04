Krickenbach: 3. Pfälzer Foodrock© Open Air Festival 2023 vom 30. Juni bis 02. Juli

Krickenbach – Das einzige Festival in Deutschland, bei dem gegrillt, gekocht und gerockt wird, findet in diesem Sommer vom 30. Juni bis 2. Juli erneut im Natursteinbruch bei Kaiserslautern statt. 4 Sterne- und TV-Köche und über 20 Koch-Profis laden ein ganzes Wochenende zum Open Air Highlight des Jahres. Begleitet werden die Kreationen der Food-Experten von Live-Bands, Koch- und Grill- Shows, Food-Workshops und Camping im Pfälzer Wald.

Ein Festival vollgepackt mit dem Besten rund um Genuss und Rockmusik. Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 präsentiert Organisator und Spitzenkoch Peter Scharff das dritte Jahr in Folge das Pfälzer Foodrock© Festival. Eine 120-köpfige Crew hinter und vor den Kulissen macht das Festival zu einem Outdoor-Event der Superlative. Wieder bildet der Natursteinbruch Picard mitten im Pfälzer Wald die eindrucksvolle Kulisse für drei Tage Camping, Live-Musik, Grill- und Barbeque-Freuden. An der Seite von Peter Scharff werden TV- und Sternekoch Kolja Kleeberg, Spitzenkoch Martin Scharff und TV-Koch Ralf Zacherl täglich die nur 500 VIP-Gäste beglücken. Am offenen Feuer, Keramik-, Holzkohlegrill oder American BBQ-Smoker unterstützen sie die Fleisch- & Grill-Experten Deutschlands Christoph Grabowski, David Pietralla sowie Grill-Weltmeister Oliver Sievers.

Doch das dreitägige Outdoor-Event will in diesem Jahr eine noch größere Bandbreite an Workshops rund um die Themen Kulinarik, Kochen und Lebensmittelunde anbieten. Dafür reisen zahlreiche Experten ihres Fachs an. So ist das Wochenende gefüllt mit Fachwissen von Sterneköchen, Ernährungs-Visionären, Vegan-Experten, Konditorenweltmeistern, Bäckermeistern und Oecotrophologen. Als Unterstützung für die Moderation der vielen Workshops hat sich Peter Scharff ein bekanntes Fernsehgesicht eingeladen: den Saarländer Manuel Andrack, der über viele Jahre die rechte Hand in der Harald Schmidt Show war. Natürlich darf auch die aktive Komponente im Festivalprogramm nicht fehlen: Neben Klettern, Bogenschießen und Badminton ist auch Yoga ein Angebot des Outdoor-Teams vor Ort.

FoodRock Open Air Festival (Foto: Alexander Shorti)

QUEEN Cover Band, Angel’s Heart und beste Rockhits der 70er und 80er

Mit dem Staraufgebot an Köchen und Dozenten konkurriert das musikalische Programm. Denn natürlich gibt es wieder mächtig Classic Rock in die Ohren: Am Freitag-Abend ertönt live auf der Steinbruch-Bühne „The Music of Queen“. Sänger Valentin L. Findling alias Freddy Mercury hat sich in den letzten zwei Jahren als Mercury-Reinkarnation zusammen mit der Band um Leader Andy Keller deutschlandweit einen Namen gemacht. Seine Stimme und Performance werden auf der Natur-Bühne für mitreißende Rock-Momente sorgen. Mit Musikhits von Bon Jovi , Journey, Foreigner, The Doobie Brothers, Dire Straits, Steppenwolf, SUPERMAX und vielen mehr bebt am Samstag das befeuerte Festivalgelände. Gänsehaut-Feeling verspricht auch die 9-köpfige Dudelsack K-Town Pipe Band Samstag-Nacht mit Hits aus den schottischen Highlands. Für den Ausklang sorgen die Acoustic-Rocker von Angel’s Share mit ruhigeren Tönen während des Sunday Morning Brunch.

Camping innerhalb des Steinbruch-Festivalgeländes

Ein einmaliges Camping-Erlebnis verspricht auch die Camping-Area direkt im Natursteinbruch mitten im Pfälzer Wald. Übernachtet werden kann im Camper, Zelt oder Auto – niemand muss also das Festivalgelände verlassen. Wer doch lieber im Hotel übernachtet, der wird regelmäßig bequem mit einem Shuttle-Service in den Steinbruch gebracht.

Das Event ist auf 500 Teilnehmer limitiert. Das all-inclusive Ticket kann für das gesamte Wochenende, aber auch nur für einzelne Tage gebucht werden. Mehr Infos unter www.food-rock-festival.de.