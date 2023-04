Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Dürkheim, B271 (ots) – Am Samstagmorgen kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 54-jähriger Dürkheimer Audi-Fahrer befuhr den Zubringer zur B271 von der Mannheimer Straße auskommend, wollte nach links auf die B271 i.R. Neustadt abbiegen und nahm einer 75-jährigen i.R. Bruch fahrenden Audi-Fahrerin aus dem Leiningerland die Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers temporär vollgesperrt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zum Abschleppen der Fahrzeuge musste die Straße einseitig gesperrt und der Verkehr geregelt werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.

Kallstadt – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kallstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:45 Uhr, bog eine 45 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus der VG Freinsheim von der Straße „Am Streitacker“ nach links in die Freinsheimer Straße ab und kam mit der Fahrzeugfront an einer Hauswand zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Die Mitinsassin auf der der Rückbank war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt, verletzte sich bei dem Unfall und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin 2,16 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 EUR. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Grünstadt: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 15.04.2023 gegen 11:10 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Monsheim in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer fiel den Beamten auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte.

Direkt zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren konnten im Verlauf drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten.

Es wurden entsprechende Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt im Verkehr sowie Verstoße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Hettenleidelheim: Diebstahl zweier Leichtkrafträder

Hettenleidelheim (ots) – Am 16.04.2023 gegen 00:37 Uhr meldetet sich ein 62-jähriger Mann aus Hettenleidelheim telefonisch bei hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass ihm im Laufe des Abends zwei Leichtkrafträder aus seiner Garage entwendet wurden.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der BAB 6 konnte eins der entwendeten Leichtkrafträder sichergestellt werden. Hierbei fiel ein 38-jähriger Mann auf, welcher unter Drogeneinfluss das Leichtkraftrad ohne vorgeschriebenen Helm auf der BAB 6 führte. Das Leichtkraftrad wurde schließlich an den Eigentümer zurückgegeben. Nach dem zweiten Leichtkraftrad, eine grüne Honda DAX, wird derzeit gefahndet.

Der 38-jährige Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und wird zeitnah einem Gericht vorgeführt.

