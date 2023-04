Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Alkoholeinfluss waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.04.2023) gleich mehrere Verkehrsteilnehmer unterwegs. Gegen 03:15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 36-jährigen Fahrzeugführer in der Landauer Straße. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille. Gegen 05:25 Uhr fiel einem Autofahrer ein dunkler VW auf, welcher in Schlangenlinien auf der B39 in Richtung Neustadt fuhr. Der 32-jährige Fahrer wurde in der Louis-Escande-Straße kontrolliert. Auch bei diesem konnten Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Gegen 08:30 Uhr meldete ein Anwohner in Lachen-Speyerdorf, dass vor seinem Haus ein Auto mit laufendem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern stehe. Hinter dem Steuer schlafe ein Mann. Der 39-jährige Mann wurde wie beschrieben angetroffen. Er gab an, dass er am Abend zuvor feiern war und sich nun etwas ausschlafe. Den Motor habe er gestartet, damit es nicht kalt wird. Dieses Mal ergab der freiwillige Atemalkoholtest 1,54 Promille.

Alle drei Fahrzeugführer wurden in die Dienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen und ihre Führerscheine sichergestellt wurden. Alle Drei erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Neustadt: Heimreise frühzeitig beendet – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.04.2023 um 23:30 Uhr wurde ein 43-jähriger Fahrzeugführer, aus dem Landkreis Germersheim, in der Chemnitzer Straße in Neustadt/Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer, der sich auf der Rückreise nach dem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern befand, zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Laut dem Fahrer habe er seinen Führerschein lediglich zu Hause vergessen. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Fahrer seit mehreren Jahren nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 43-jährige Fahrer gab im weiteren Verlauf an, dass ihm die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen wurde. Die anschließende Medizinisch-Psychologische Untersuchung habe er zwar absolviert, jedoch nicht bestanden. So kam es zu dem Umstand, dass der Fahrer seitdem nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem 43-jährigen untersagt, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem erwartet die Halterin des Fahrzeugs ein Strafverfahren wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):