Brand in Technikraum der JVA Eberstadt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Sonntagmittag 16.04.2023 kam es zu einem Brand in einem Technikraum der Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt, durch welchen ein

Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein dürfte. Personen kamen

nicht zu Schaden!

Kurz nach 12.00 Uhr wurde der Brand bei der Leitstelle Darmstadt gemeldet, welche daraufhin Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr nach dort entsandte. Am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass es vermutlich aufgrund einer technischen Störung zu einem Brand in dem Hauptstrom-Verteilerkasten des Technikraumes in dem Verwaltungsgebäude gekommen war.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in diesem Gebäude, eine Gefahr für Personal und Häftlinge in anderen Gebäuden bestand nach Angaben der Einsatzkräfte nicht, bzw. Personal konnte ein angrenzendes Gebäude zeitnah verlassen, in welchem sich keine Haftzellen befinden.

Vermutlich in Zusammenhang mit dem Brand kam es zu Stromausfällen auf dem Gelände der JVA und angrenzenden Straßenzügen, Techniker des Stromversorgers sind aktuell vor Ort im Einsatz. Durch das Polizeipräsidium Südhessen waren drei

Streifenwagen-Besatzungen eingesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Unfallverursacher und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mühltal (ots) – Am Freitag 14.04.2023 zwischen 10:15-10:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dunkelblauen Opel Zafira am hinteren linken Kotflügel/Stoßstange auf dem Parkplatz Schloßgartenstraße/Dornwegshöhstraße gegenüber der dortigen Sparkasse.

Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten

nachzukommen. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 800 EURO. Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit Verletzten

Rüsselsheim (ots) – Samstag, 15.04.2023 – Ein 21-jähriger Rüsselsheimer befuhr mit seinem Audi die Stahlstraße und wollte die Adam-Opel-Straße in Fahrtrichtung Hessenring überqueren. Ein 24-jähriger Rüsselsheimer befuhr mit seinem BMW die Adam-Opel-Straße von Königstädten kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Vermutlich fuhr der BMW-Fahrer trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem aus der Stahlstraße einfahrenden Audi.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die beiden Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Freitag 24.03.2023 kam es zwischen 09.50-10.10 Uhr in Lampertheim in der Wormser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter grauer BMW X6, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim vorbeifahren nicht unerheblich beschädigt.

Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von

der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Rufnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt, Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 14.04.2023 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Bensheimer mit seinem PKW die Taunusstraße und übersah einen von rechts aus der Gartenstraße kommenden 20-jährigen Radfahrer aus Bensheim.

Bei der Kollision wurde der Radfahrer schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung

in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von ca. 2.100 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich

bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 zu melden.

