Mann mit Schusswaffe sorgt für größeren Polizeieinsatz

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(di) – Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte ein junger Mann am Samstag 15.04.2023 in Bockenheim. Eine Zeugin meldete zunächst, wie der 26-Jährige mit einer augenscheinlichen Schusswaffe auf der Straße hantierte.

Gegen 19:45 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung, dass im Bereich der Rödelheimer Landstraße/Breitenbachstraße eine männliche Person mit einer Schusswaffe gesichtet wurde.

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte dorthin entsandt. Die Beamten konnten schnell die beschriebene Person lokalisieren,welche sich auf Ansprache widerstandslos festnehmen ließ.

Er stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Erlaubnis freie, gekennzeichnete Druckluftpistole handelte. Der 26-Jährige hatte diese kurz zuvor erworben und wollte sie sich nun näher betrachten. Auch wenn es sich um eine Erlaubnis freie Waffe handelte, ist das Führen selbiger in der Öffentlichkeit jedoch ohne eine waffenrechtliche Erlaubnis untersagt.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auf frischer Tatberwischt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(di) – Die Polizei nahm in der Nacht von Freitag auf Samstag 15.04.2023 einen Sprayer fest. Die Beamten erwischten ihn auf frischer Tat in Sachsenhausen. Zwei weitere Männer konnten unerkannt entkommen.

Als in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:30 Uhr ein Streifenwagen in der Gablonzer Straße unterwegs war, fielen der Besatzung 3 Personen ins Auge, die sich gerade an einem Stromkasten zu schaffen machten. Ganz offensichtlich brachten die 3 Männer mittels einer Schablone und Sprühfarbe ein Graffito an dem Stromkasten an.

Als die Männer die Polizei bemerkten, nahmen Sie die Beine in die Hand beziehungsweise traten in die Pedale und versuchten in unterschiedliche Richtungen zu entkommen. Die Beamten stellten einen der Sprayer und nahmen ihn fest.

Am Tatort fanden die Beamten noch eine Pappschablone mit frischen Farbanhaftungen. Der Beschuldigten wurde nach erfolgter Personalienfeststellung vor Ort entlassen.

Die beiden anderen Männer entkamen unerkannt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen