Mit zu viel Alkohol im Blut auf dem Fahrrad unterwegs

Leimen (ots) – Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall in Leimen hinzugerufen. Gegen 20:45 Uhr war eine 37-jährige Fahrradfahrerin gegen einen geparkten PKW gefahren und hatte dabei die Heckscheibe zertrümmert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Frau. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert über zwei Promille. Zusätzlich zu ihrer erlittenen Verletzung und dem Schaden am PKW, muss sich die Frau nun auch noch wegen einer Strafanzeige bei der Polizei verantworten.

Ohne Fahrerlaubnis im PKW unterwegs

Schönau (ots) – Am Freitagabend wurde gegen 17 Uhr in Schönau ein 59-jähriger Mann in einem Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Mann keinen Führerschein und auch sonst keine Ausweispapiere mitführte wurde er etwas eingehender kontrolliert.

Hierbei stellten die Beamten einen Atemalkoholgeruch fest. Bei einem durchgeführten Test wurde ein Wert über 0,5 Promille festgestellt. Der Mann wurde daher zum Revier Neckargemünd gebracht um ein Ordnundswidrigkeitsverfahren einleiten zu können.

Auf dem Revier konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann falsche Personalien angegeben hatte und nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder vor Ort entlassen.

BAB6/Rastanlage Kraichgau/Süd – Umparkversuch endet im Verkehrsunfall

Sinsheim/RNK (ots) – Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 02.00 Uhr, versuchte ein

38-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf den Parkplätzen der Tank- und

Rastanlage Kraichgau/Süd umzuparken, nachdem er von anderen Verkehrsteilnehmern

auf sein Parkverhalten angesprochen wurde. Bei dem Versuch, zwischen zwei

Sattelzügen auszuparken, streifte der 38-Jährige die rechts und links geparkten

Lkw, wodurch diese beschädigt wurden.

Den hinzugerufenen Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf war die Unfallursache schnell klar, nachdem in der Atemluft des 38-jährigen Lkw-Fahrers deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte.

Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 38-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt auf das Polizeirevier Sinsheim begleiten und sein Führerschein abgeben.

An den drei beteiligten Sattelzügen entstand ein Gesamtschaden von knapp 25.000 EUR.