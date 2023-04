Randalierer

Speyer (ots) – Nachdem am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr einem 50-jährigen Mann in einem Einkaufsmarkt in der St.-German-Straße der Einlass untersagt wurde, weil gegen ihn ein Hausverbot bestand, warf er im Außenbereich eine Blumenauslage um. Ihm wurde von der Polizei ein Platzverweis erteilt.

Um 12.30 Uhr belästigte derselbe Mann mehrere Passanten in der Maximilianstraße, indem er ihnen politische Gespräche aufdrängen wollte. Nachdem diese darauf nicht reagierten, wurde er wütend und beleidigte sie aufs Übelste und spuckte einem der Passanten ins Gesicht. Einem anderen schlug er mittels Getränkedose die Brille aus dem Gesicht.

Anschließend nahm er mit einer Eisenstange eine drohende Haltung gegen weitere Passanten ein. Diesmal wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Bislang unbekannter Täter*in schlug Samstagmittag gegen 15.30 Uhr einem auf der NATO-Straße in der Nähe der Walderholung geparkten PKW die Heckscheibe ein und entwendete zwei Handtaschen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.