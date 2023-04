Verkehrsunfall mit verletzter Person

Heßheim (ots) – Am Samstag 15.04.2023 gegen 17:30 Uhr kam es auf der L520 zwischen Gerolsheim und Heßheim kurz nach der Mülldeponie zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines Opel Vectras fuhr auf der Landstraße in Richtung Heßheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit frontal mit einem Baum kollidierte.

Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den verletzten Pkw-Fahrer. Mit dem Verdacht eines Knochenbruchs am Bein wurde der 34-Jährige vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Aktuell gibt es keine Hinweise, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt war.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233-3130 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Freitag 14.04.2023 auf Samstag 15.04.2023, wurde ein in der Klappengasse abgestelltes Kleinkraftrad durch unbekannte Täter entwendet. Das Kleinkraftrad konnte schließlich am Folgetag in der Gartenstraße aufgefunden werden, wies jedoch Beschädigungen auf und war mit Öl übergossen worden, welches sich zuvor im Helmfach befand.

Glücklicherweise floss dieses nicht in das Erdreich. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Tennisverein

Waldsee (ots) – In der Nacht von Donnerstag 13.04.2023 auf Freitag 14.04.2023, betraten unbekannte Täter zunächst das frei zugängliche Gelände des TV Waldsee und rissen die im Eingangsbereich befindliche Kamera ab. Anschließend verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Innern des Vereinsheim, welches durchwühlt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde eine Kasse der Jugendspieler entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

PKW beschädigt

Römerberg (ots) – In der Nacht zum Samstag warf in Römerberg-Mechtersheim in der Friedensstraße ein unbekannter Täter*in mit einer Wodkaflasche die hintere Scheibe der Fahrerseite eines dort geparkten PKW ein. Die Flasche lag noch im Innenraum des PKW.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht mit beschädigter Bahnschranke

Römerberg (ots) – Am 14.04.2023 um 19:10 Uhr wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass man die Bahnschranke des Bahnübergangs in Heiligenstein (zur K26) abgerissen vorgefunden habe. Anhand des Schadensbilds ist anzunehmen, dass es sich bei dem unbekannten Unfallverursacher um einen Traktor oder dessen Anhänger gehandelt hat. Es war gelber Lackabrieb erkennbar.

Durchgeführte Ermittlungen bei ansässigen Landwirten verliefen bisher ergebnislos. Die Deutsche Bahn AG wurde in Kenntnis gesetzt. Diese beziffert den entstandenen Schaden auf rund 20.000EUR. Zu einer Gefährdung des Bahn- oder Fahrzeugverkehrs war es nicht gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.