Raubüberfall auf Tankstelle

Osthofen (ots) – Am Freitag 14.04.2023 gegen 21:35 Uhr, betrat ein unbekannter,

männlicher Täter eine Tankstelle in Osthofen, in der Rheinstraße und forderte

unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe des Kasseninhalts. Nach Erhalt des

Geldes floh der Täter über die Rheinstraße in Richtung B9.

Es wurde umgehend eine großangelegte Fahndung, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Polizeihundes, eingeleitet. Der Täter konnte jedoch nicht gefasst werden und entkam mit etwa 850 EUR Beute.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 190cm, sportliche Statur, dunkle Jacke, schwarze Nike-Jogginghose.

Personen die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können werden gebeten sich

bei der Polizei in Worms zu melden. Dies gilt besonders für die beiden

männlichen Personen, die sich zur Tatzeit ebenfalls im Verkaufsraum befanden

jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren.

Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss

Alzey (ots) – Am Freitagnachmittag 14.04.2023 wird der 26-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in der Brunnenstraße in Alzey einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergeben sich Auffälligkeiten, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt hindeuten. Daraufhin wird dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt.

Ausweichmanöver endet auf der Leitplanke

Albig (ots) – Aufgrund einer Vollsperrung an der Anschlussstelle Biebelnheim un des daraus entstandenen Rückstaus auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz, ereignete sich am 13.04.23 gegen 14:25 Uhr, ein weiterer Verkehrsunfall im Stauende auf Höhe des Autobahnkreuz Alzey. Der 64-jährige Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin fuhren dabei zunächst auf der linken Fahrspur auf das Stauende zu.

Von diesem überrascht, lenkt der Fahrer seinen Pkw über die rechte Fahrspur in Richtung des Seitenstreifens, um eine Kollision zu verhindern. Dort verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt frontal auf die beginnenden Leitplanken auf. Der Pkw rutscht daraufhin weitere hundert Meter auf den Leitplanken, bis er letzten

Endes auf ihnen zum Stehen kommt.

Die beiden Fahrzeuginsassen können sich anschließend selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und bleiben unverletzt. Der Pkw muss mittels eines Krans durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Durch den Unfall werden Teile der Leitpanke beschädigt. Zudem entsteht an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

Worms

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 kam es in der Dorfgrabenstraße zu einer Unfallflucht. Zwischen 08-13:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verursacher beim Vorbeifahren das am Fahrbahnrand geparkte Auto eines 59-jährigen Wormsers. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.