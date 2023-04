Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen wurde am frühen Samstagmorgen Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Eine bislang noch unbekannte Person schlug dem Mann mit einem Holzstück auf den Kopf, als dieser mit dem Fahrrad die Hauptstraße befuhr.

Der 61-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der bislang noch unbekannte Täter befand sich in Begleitung einer 5-köpfigen Personengruppe, die sich nach der Tat in Richtung Kropsburgstraße entfernten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat beobachteten und Hinweise zu der Personengruppe machen können.

Die Tat ereignete sich am 15.04.2023 gegen 03:45 Uhr, in der Hauptstraße, in Höhe der Firma Giulini, unter der Brücke. Zur Tatzeit fuhren mehrere Fahrzeuge am Tatort vorbei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963-2122 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 21-jähriger Mann aus Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel gewonnen werden. Weiterhin führte er eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie ein verbotenes Einhandmesser mit sich.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Gegenstände wurden einbehalten. Den Mann erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Hierzu erklärt die Polizei:

Wer unter dem Einfluss von illegalen Drogen wie Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ohne Ausfallerscheinungen am Straßenverkehr teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße bis zu 1.500 Euro und einem Fahrverbot zwischen 1 und 3 Monaten rechnen.

Kommen drogenbedingte Fahrfehler, eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder sogar ein Verkehrsunfall hinzu, handelt es sich um eine Straftat (§ 316 StGB: Freihheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe, § 315c StGB: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe).

Der Drogenkonsum kann bei einer Verkehrskontrolle vor Ort innerhalb kürzester Zeit mit Vortestgeräten zuverlässig im Schweiß, Speichel oder Urin festgestellt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne gültigem Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) – Mit einem Ermittlungsverfahren aufgrund Besitz und Führen eines Kraftfahrzeug unter Drogeneinfluss muss sich seit Freitagmittag ein 43-jähriger PKW-Lenker rechnen. Bei ihm konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel gewonnen werden.

Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass für das geführte Kraftfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde aus diesen Gründen untersagt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren zu verantworten.

Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 14.04.2023 kam es in der Saarlandstraße im Bereich der Haltestelle „Am Schwanen“ zu einem Verkehrsunfall, bei der ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein roter Kleinwagen besetzt mit einer männlichen Person, kam aus Richtung Rheingönheimer Straße und fuhr dem 12-jährigen Mädchen, welches die Fahrbahn queren wollte, über den Fuß.

Anschließend flüchtete der PKW Lenker. Das Mädchen wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeugführer (männlich, circa 50 bis 60 Jahre) und dem Fahrzeug (Farbe rot, Golfklasse) machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen am Rhein, Tel.: 0621/963-2122, oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Diebstahl einer LKW-Batterie

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitagmorgen versuchten bislang noch unbekannte Täter die Batterie eines geparkten LKW zu entwenden. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch vom weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Bei dem Diebstahlsversuch entstand geringer Sachschaden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nach Zeugen, die im Bereich der Pettenkoferstraße 12/Ecke Erzbergerstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Die Tat ereigntete sich vermutlich gegen 02:30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise können mittels Telefon (0621-963-2222) oder mittels E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) an die Polizei gemeldet werden.