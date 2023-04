Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots) – In der Zeit von Freitag 14.04.2023 von 00:27-14:30 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich mit seinem PKW beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke in der City-Tiefgarage am Stadthaus in Bad Hersfeld gegen den ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Pkw-Fahrer

Alsfeld-Lingelbach (ots) – Am Freitag 14.04.2023 gegen 13.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Höxter die Bundesstraße 62 von Breitenbach-Gehau kommend in Richtung Alsfeld-Lingelbach. Im Bereich einer langen Geraden kam der Fahrzeugführer mit seinem VW Polo aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum.

Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Weiterhin wurde ein Leitpfosten sowie der Straßenbaum in Mitleidenschaft gezogen, wobei dieser Schaden mit circa 500 Euro beziffert wird.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Der Streckenabschnitt war bis zum Abschluss der Maßnahmen vor Ort bis circa 17.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen des tödlichen Unfalls erbittet die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall auf stehenden PKW

Fulda (ots) – Auf der Rechtsabbiegerspur der Bardostraße in Richtung Frankfurter Straße ereignete sich Samstagmittag gegen 12:35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Ford auf einen wartenden BMW eines 62-jährigen auffuhr.

Dieser musste zuvor verkehrsbedingt sein Fahrzeug anhalten.

Es entstand Sachschaden von ca. 6.500 EUR

Abschlussmeldung Lkw Unfall bei Bebra u. Unfallmeldung der PSt. Bad Hersfeld

Bebra (ots) – Am Samstag 15.04.2023, 09.13 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Sontra mit seinem LKW Zug die Bundesstraße 27 aus Bebra-Blankenheim kommend in Richtung Bebra. In Höhe der Biogasanlage kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und fuhr im weiteren Verlauf nach links in den Straßengraben.

Hier kippte der Lkw mit Anhänger auf die rechte Seite. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Führerhaus schwerverletzt geborgen und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 27 für etwa 2 ½ Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 175.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hauneck (ots) – Am Freitag 14.04.2023 gg. 12:35 Uhr, kam es im Bereich B 27 in Höhe Oberhaun, kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus Wildeck befuhr die B 27 mit seinem Pkw von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Ein 75 jähriger Mann aus Hohenroda befuhr die B27 in entgegensetzter Fahrtrichtung.

In Höhe von Hauneck Oberhaun überholte der Wildecker einen anderen Pkw, als ihm bereits der 75 jährige Mann aus Hohenroda entgegenkam. Es kam zu einem Spiegelkontakt zwischen den Pkw. Der Wildecker schleuderte anschließend gegen die Leitplanke und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Wildecker ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdacht der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 11.500 EUR.

Hinweise zum Verkehrsunfallhergang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Donnerstag 13.04.2023 gegen 13:00 Uhr, stieß eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld beim Ausparken gegen den im Parkhaus der City-Galerie, ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw, einer 69-jährigen Fahrzeugführerin aus Neuenstein. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Philippsthal – Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag (13.04.2023) gegen 15:30 Uhr in der Hattorfer Straße. Eine 70-jährige Fahrzeugführerin und eine 58-jährige Fahrzeugführerin, beide aus Philippsthal, parken gleichzeitig aus und stießen beim Rückwärtsfahren zusammen.

Nach dem Zusammenstoß führten die Unfallbeteiligten noch ein kurzes Gespräch, in dessen Verlauf sich jedoch eine der beiden Unfallbeteiligten vom Unfallort entfernte. Die Unfallbeteiligte kam nicht in vollem Umfang ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nach. Sie konnte jedoch im weiteren Verlauf durch eine Streife ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Sachschadensunfall

Heringen – Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Nordhausen befuhr am Freitag (14.04.2023) gegen 09:30 Uhr die Landesstraße 3172 aus Richtung Heringen kommend in Richtung Lengers und beabsichtigte von der Landesstraße auf das Betriebsgelände eines Gewerbebetriebes zu fahren.

Kurzerhand entschied sich der Lkw-Fahrer dann doch um und wollte weiter auf der Landesstraße fahren. Dabei touchierte der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug den Pkw eines 24-jährigen slowakischen Verkehrsteilnehmers.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

