Karlsruhe: Oscar-Preisträger Gerd Nefzer zu Gast Vortrag zum Thema Special Effects in Filmen

Karlsruhe. Am Samstag, dem 22. April 2023, um 14 Uhr referiert der zweifache Oscar-Preisträger Gerd Nefzer in der Badischen Landesbibliothek zum Thema Special Effects in Filmen. Unter dem Titel „Von Explosionen, Fahrzeugcrashs und Sandstürmen“ gibt er Einblicke in seine Arbeit: Wie entstehen Practical Effects? Was ist zu beachten? Wie können die Visionen des Regisseurs umgesetzt werden? Und wie aufwendig ist das alles?

Die Veranstaltung findet im Rahmen der INDEPENDENT DAYS | 22. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe und in Kooperation mit dem Filmboard Karlsruhe e.V. statt.

Vortragssaal der Badischen Landesbibliothek

Erbprinzenstraße 15

76133 Karlsruhe

(Quelle: Badische Landesbibliothek Karlsruhe)