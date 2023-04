Neustadt: Mountainbiker gestürzt – Rettungswindeneinsatz von Christoph 66

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Freitagnachmittag, 14.04.2023, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes ins „Gimmeldinger Tal“ alarmiert.

Eine Mountainbike Gruppe war im Waldgebiet oberhalb der Looganlage auf einer Tour unterwegs. Auf der Tour auf der Bergspitze stürzte ein Bike Fahrer und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Ein Teilnehmer der Gruppe war ein Arzt, welcher sich sofort um den gestürzten Fahrer kümmerte und den Notruf absetzte.

Der Auffindungsort sowie die Zufahrt gestaltete sich schwierig und war mit Fahrzeugen nicht möglich. Ein Mountainbike-Fahrer kam in den Bereitstellungsraum und führte die Einsatzkräfte zu dem gestürzten Biker. Hierzu war ein Fußmarsch von einer viertel Stunde den Berg hoch erforderlich. Dieser wurde zusammen mit dem anwesenden Arzt, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr medizinisch versorgt und betreut. Für eine schonende Rettung des Verunfallten war der Rettungshubschrauber Christoph 66 mit Winde, aus Imsweiler, unterwegs. Vor Ort wurde der Notarzt des Hubschraubers mit dem Equipment im Schwebeflug, abgewincht. Nach der Umbettung in einen Bergesack wurden Notarzt und Patient wieder im Schwebeflug in den Rettungshubschrauber gewincht. Er kam zur weiteren medizinischen Abklärung in die Unfallklinik nach Ludwigshafen.