Widerstand gegen Polizeibeamte

Kandel (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 kam es gegen 16:30 Uhr zum Widerstand gegen Polizeibeamte durch einen 43-jährigen Mann. Dieser wurde von mehreren Passanten als verwirrte Person gemeldet. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte sollte er gefesselt werden, wogegen er sich massiv zur Wehr setzte.

Durch die eingesetzten Beamten musste er zu Boden gebracht werden und wurde anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Gegen Ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rauchentwicklung

Wörth (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 kam es in Maximiliansau gegen 13 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Die ausgerückte Feuerwehr sowie die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Wohnung lokalisieren.

Die Bewohnerin konnte angetroffen werden. Wie sich herausstellte handelte es sich um angebranntes Essen. Es bestand keine Gefahr für Personen oder Gegenstände.