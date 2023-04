Körperverletzung – 2 Männer in Gewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Ein 37- und ein 40-Jähriger gerieten am Donnerstagabend (14.04.2023) in der Yorckstraße in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Hierbei schlug der 37-Jährige dem 40-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Der 40-Jährige schlug daraufhin mehrmals auf den Kontrahenten ein, bis er auf dem Boden lag.

Beide Männer waren stark alkoholisiert und verbrachten, nach einer ersten medizinischen

Versorgung, die Nacht im Polizeigewahrsam.

Auffahrunfall in der Oderstraße

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall kam es am 13.04.2023, gegen 19 Uhr, an einem Kreisverkehr in der Oderstraße. Ein 56-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein geringer Sachschaden von etwa 200 Euro.

Lenkrad und Tacho entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in einen abgestellten Pkw in der Industriestraße ein und entwendeten das verbaute Lenkrad und den Tacho. Der Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag (14.04.2023).

Es entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwoch (12.04.2023) gegen 20 Uhr in eine Arztpraxis in der Rheingönheimer Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Der Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet.

Der Einbrecher war zwischen 50 und 60 Jahre alt, circa 1,80m groß und von korpulenter Statur. Er hatte kurze graue Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 12.04.2023, 20 Uhr und dem 13.04.2023, 19 Uhr, wurde der Citroen einer 62-Jährigen beschädigt. Das Auto stand zur fraglichen Zeit in der Eschenbachstraße. Eine unbekannte Person hatte neben einem der Reifen auch den Kotflügel des Fahrzeugs beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Kontrollwoche Geschwindigkeit 17. April – 23. April 2023 und „Speedmarathon“ am 21. April 2023

Präsidialbereich (ots) – Im Zeitraum vom 17. April 2023 bis zum 23. April 2023 findet die europaweite Kontrollwoche „Geschwindigkeit“ statt, inklusive eines „Speedmarathons“ am 21. April 2023. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich an der Kontrollaktion. Ziel dieser Aktion ist es, Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern. Besonders beim sogenannten „Speedmarathon“ ist geplant, deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

Die Verkehrskontrollen sollen die Unfallzahlen und insbesondere die Zahl der Verkehrstoten senken. Durch die Verkehrskontrollen sollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.896 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2021 waren dies noch 1.792 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsüberwachung mit Hilfe von Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ – das ist der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizeinetzwerk, welches das Ziel hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es europaweit nationale Aktionen, die die Vorschriften im Verkehrssektor durchsetzen sollen. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu.