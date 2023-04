Positive Bilanz nach Schulwegüberwachung

Limburgerhof/Waldsee (ots) – Am gestrigen Morgen wurden an der Carl-Bosch-Grundschule in Limburgerhof und an der Hermann-Gmeiner-Grundschule in Waldsee Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit durchgeführt.

Durch die eingesetzten Beamten wurden diverse Bürgergespräche geführt. Seitens der Polizei wird ein positives Fazit gezogen, da keinerlei Verstöße festgestellt wurden.

Diebstahl von Brennholz

Hanhofen (ots) – Am 12.04.2023 gegen 18:00 Uhr entwendete ein 48-jähriger Mann zwei bis drei Ster Brennholz aus einem Waldstück bei Hanhofen in der Nähe des Altwiesenbachs. Der Mann wurde durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er das Holz auf einen mitgeführten Anhänger lud.

Außerdem verlor der Mann am Tatort eine Tankrechnung. Auf dem Anwesen des 48-Jährigen Tatverdächtigen konnte schließlich das beschriebene Tatfahrzeug mitsamt mit Holz befülltem Anhänger und Holzschneideutensilien festgestellt werden. Nach dem Tatvorwurf brachte der 48-Jährige das Holz wieder in den Wald.

Einbruch in Kindergarten

Römerberg (ots) – Im Zeitraum vom 06.04.2023, 14:30 Uhr bis 13.04.2023, 08:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einer Kindertagestätte in der Berghäuser Straße und durchsuchten in den Personal- und Verwaltungsräumen sämtliche Schränke.

Nach ersten Feststellungen dürften ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag entwendet worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.