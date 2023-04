Vor der Polizei geflüchtet

Edesheim (ots) – Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr, sollte ein PKW-Fahrer in der Eisenbahnstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen des wendenden Streifenwagens, gab der Fahrer Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Baugebiet „Am Elfmorgen“. Während der Nachfahrt verließ der Beifahrer das Fahrzeug und flüchtete in die Weinberge.

Der Fahrer stoppte kurz darauf den PKW und wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich bei dem 21-jährigen Mann Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum, den der Fahrer auch am vergangenen Wochenende einräumte. Der geflüchtete Beifahrer konnte in den Weinbergen durch eine andere Streife ebenfalls angetroffen werden.

Es handelte sich um den Bruder des Fahrers, der auf seiner Flucht noch Betäubungsmittelutensilien wegwarf. Dem Fahrer des PKW wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Betrunken am Morgen mit dem LKW unterwegs

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 gegen 06 Uhr, fuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf das Betriebsgelände einer Firma. Hierbei wurde festgestellt, dass er mehr als 2 Promille Atemalkohol hatte, die noch vom Vorabend stammten.

Bei seiner Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass die Fahrerlaubnisklasse CE für LKW-Fahrer vor wenigen Tagen abgelaufen war, was einem Fahren ohne Fahrerlaubnis gleichkommt.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Münzeinzahler aufgebrochen

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter die Abdeckung eines Münzeinzahl-Automaten in der Sparkassenfiliale auf. Hierbei wurde ein geringer vierstelliger Betrag entwendet.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Edenkoben melden.

Wasserrohrbruch führt zu Straßensperrung

Insheim (ots) – Am frühen Donnerstag 13.04.2023 wurde der Polizei Landau ein Wasserrohrbuch in Insheim gemeldet. Da von einer Unterspülung der Fahrbahn auszugehen war, wurde die Hauptstraße gesperrt. Der Behebung des Problems nahmen sich die zuständigen Wasserwerke an.

Unseriöse Fassadenreiniger unterwegs

Edesheim (ots) – Im Kehrweg waren am 11.04.2023 gegen 13 Uhr unseriöse Fassadenreiniger mit einem weißen Kastenwagen mit RA-Kennzeichen unterwegs. Die Männer klingelten an den Haustüren und boten ihre Dienstleistungen an. Die Anwohner reagierten richtig.

Sie schickten die Unbekannten weg und verständigten die Polizei. Die Polizei warnt vor solchen unbekannten Arbeitskolonen, die meist hochpreisig ihre Arbeiten anbieten. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen.

Reparaturen und Reinigungsarbeiten sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.

Unfallflucht auf L494

Völkersweiler (ots) – Am 13.04.23, gegen 08:50, kam es auf der L494, bei Völkersweiler, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw befuhr die Landstraße von Völkersweiler kommend in Richtung Annweiler. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung.

In einer scharfen Rechtskurve unterhalb des Josef Hofes kam der Lkw zu weit nach links und beschädigte den linken Außenspiegel des Pkw. Der 18-jährige Pkw-Fahrer musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontal-Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden.

Der Fahrer des dunkelblauen Lkw mit HN-??? Kennzeichen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Steinfeld (ots) – In der Nacht zum 13.04.23, zwischen 04:00 und 05:00 Uhr, wurde in der Waldstraße ein geparkter Pkw Opel Astra, mit SÜW-Zulassung, beschädigt. Beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die PI Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.