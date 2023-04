In Absperrung gekracht (Foto)

A6/Kaiserslautern (ots) – Ein Lkw ist am Freitag 14.04.2023 in eine Absperrung der Autobahnmeisterei gekracht. Der Fahrer kollidierte mit seinem Sattelzug gegen 09:15 Uhr, in Höhe Kaiserslautern-Einsiedlerhof mit der Schildertafel der Autobahnmeisterei. Die Unfallursache steht aktuell nicht fest.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw, sowie der Anhänger mit der Schildertafel mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zur Zeit laufen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen bis in den Nachmittag. |elz

Verdacht der Hehlerei

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 40-Jährige steht im Verdacht, ein gestohlenes Fahrrad gekauft zu haben. Bei einer Verkehrskontrolle gab der Mann an, das Fahrrad von einem Bekannten erworben zu haben.

Belege für den Kauf hatte er keine. Angaben zum Verkäufer wollte er auch nicht machen. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Rad als gestohlen gemeldet ist. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Mutmaßlicher Räuber ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Knapp 2 Wochen nach einem Raubdelikt in der Königstraße hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 26-Jährige steht im Verdacht, am Abend des 01.04.2023 in Höhe der Marienkirche einen 19-Jährigen festgehalten, bedroht und ihm Bargeld abgenommen zu haben. Das Opfer erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-jährigen Tatverdächtigen, der dann auch vom Opfer wiedererkannt wurde. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden Beweisstücke sichergestellt und der 26-Jährige anschließend dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt.

Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der Haftbefehl gegen ihn wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an. |cri

Betrügerischer Investmentberater

Kaiserslautern (ots) – Auf einen betrügerischen Investmentberater ist ein Mann aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 62-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte ihm der vermeintliche „Online-Trader“ Investitionen in eine bestimmte Firma empfohlen.

Der Mann vertraute den Tipps und überwies in einem Zeitraum von mehreren Monaten einen insgesamt sechsstelligen Betrag. Erst als er trotz mehrfacher Nachfragen keine Auszahlung der zugesicherten Gewinne erhielt, wurde der 62-Jährige stutzig und bemerkte den Betrug.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine 69-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 15:20 Uhr zu Fuß die Richard-Wagner-Straße. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin, die gerade von der Rosenstraße in die Richard-Wagner-Straße einbog, übersah die Fußgängerin.

Es kam zum Zusammenstoß.

Die 69-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen, weshalb sie der hinzugerufene Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Die Richard-Wagner-Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. |elz

Dieb freut sich über PIN im Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Donnerstagvormittag beim Einkaufen Opfer von Taschendieben geworden. Doch nicht nur das: Die Diebe räumten anschließend auch das Konto der 65-Jährigen. Wie die Frau bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie gegen 10 Uhr in einem Supermarkt in der Zollamtstraße für ihre Einkäufe unterwegs. Ihr Geldbeutel lag in einer Tüte, die am Einkaufswagen hing. Unbekannte Täter griffen in einem unbeobachteten Moment zu und schnappten sich das Portemonnaie und mit ihm Bargeld, Bankkarten, Personalausweis und Versichertenkarte.

Leider hatte die 65-Jährige im Geldbeutel auch einen Zettel mit der PIN für die Karte zu ihrem Girokonto. Diese entdeckten die Diebe natürlich gleich und verschafften sich damit Zugang zum Bankkonto. Bis die Frau den Diebstahl bemerkte und der Polizei meldete, hatten die Unbekannten bereits einen 4-stelligen Betrag abgebucht. |cri

Brand in Kfz-Betrieb

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 hat es in Siegelbach in einem Kfz-Betrieb gebrannt. Gegen 09:35 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Schnell hatten die Wehrleute die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einem in der Werkstatt befindlichen Auto die Ursache des Brandes war. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. |elz

Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit?

Kaiserslautern (ots) – Weil er vermutlich unaufmerksam war und nicht genügend Abstand hielt, hat ein Autofahrer am Donnerstag 13.04.2023 auf der Straße von Kaiserslautern nach Otterbach einen Unfall verursacht. Der 75-Jährige war mit seinem Renault Capture unterwegs und fuhr hinter einem Opel Corsa. Als die Fahrerin des Corsa verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der 75-Jährige die

Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Beide Fahrer klagten nach der Kollision über Schmerzen und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. |elz

Kreis Kaiserslautern

Handfeste Auseinandersetzung auf der Straße

Mehlingen (ots) – Zwei Fahrzeugführer sind am Donnerstag 13.04.2023 im Kapiteltal in einen handfesten Streit geraten. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein 40-jähriger Mann einen 68-Jährigen überholt haben und ihm danach wild gestikulierend den Mittelfinger gezeigt haben.

Der 40-Jährige behauptete, der andere Fahrer hätte ihn während des Überholvorgangs geschnitten. Beide Männer hielten im Anschluss ihre Fahrzeuge an und stellten sich gegenseitig zur Rede. Die Aussprache eskalierte in einer handfesten Auseinandersetzung. Der 40-Jährige erlitt dabei eine Verletzung an der linken Schläfe.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Abläufe dauern an. |elz