23-Jähriger nimmt Rache und verletzt Kind

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 gegen 22 Uhr, warfen Kinder Eier auf eine 32-jährige Passantin, die mit ihrem Bruder und ihren 2 Kindern die Schwetzinger Straße entlangliefen. Zum Glück trafen die Geschosse nicht. Angesichts des grundlosen Angriffs, packte den 23-jährigen Bruder der Passantin der Zorn.

Er rannte auf die zwei Kinder zu und stieß eines der beiden so kräftig gegen eine Schaufensterscheibe, dass diese zu Bruch ging. Das 11-jährige Kind hatte deswegen Schmerzen im Rücken und an der linken Hand, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Das andere Kind entkam. Die Mutter des verletzten Kindes erstattete Anzeige gegen den 23-Jährigen wegen Körperverletzung.

Die Beamten des Haus des Jugendrechts Mannheim nahmen die Ermittlungen auf, auch hinsichtlich der Identität des zweiten Kindes.

Auch wenn der 11-Jährige strafunmündig ist und nicht wegen des Eierwurfs juristisch

belangt werden kann, so wird es doch ermahnende Gespräche mit den Eltern geben.

Taschendiebstahl beim Ausstieg

Mannheim (ots) – Als eine 71-jährige Frau am Donnerstag 13.04.2023 den ICE am Mannheimer Hauptbahnhof verlassen wollte, kamen ihr in einer ohnehin schon räumlich engen Situation zwei Frauen besonders nahe. Unmittelbar im Anschluss bemerkte die Dame, dass ihre Geldbörse weg war.

Gegen 15:00 Uhr erreichte der Zug aus Erfurt den Mannheimer Hauptbahnhof. Die 71-jährige Geschädigte wollte zusammen mit vielen weiteren Reisenden den Zug verlassen. In der Menschentraube befanden sich auch die 20- und 21-jährigen tatverdächtigen Frauen aus Bosnien.

Im Ausstiegsbereich nahm die Geschädigte eine der zwei Frauen wahr, die für einen kurzen Moment den Weg blockierte. Erst am Bahnsteig bemerkte die Geschädigte, dass ihre eben noch vorhandene Geldbörse nicht mehr im Rucksack war.

Umgehend suchte sie die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof auf und schilderte den Sachverhalt. Anhand der Personenbeschreibung und zeitlichen Nähe zur Tat, werteten die Beamten die Videoaufzeichnungen aus.

Dabei erkannten sie beide tatverdächtige Frauen und es gelang in einer sofort eingeleiteten Fahndung, sie vorläufig festzunehmen. Um durch die Videoüberwachung unerkannt zu bleiben, hatten diese in der

Zwischenzeit sogar schon ihre Oberbekleidung gewechselt.

Durch genaue Hinweise der Geschädigten, überführten die Beamten dennoch beide Frauen.

Die Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die entwendete Geldbörse wurde nicht wieder aufgefunden, allerdings befand sich das darin enthaltene Bargeld bei den Frauen. Es wurde sichergestellt und der Geschädigten zurückgegeben.

Hier zeigt sich ein typisches Vorgehen von Taschendieben. Eine Person blockierte den Ausstieg, erzeugte so künstlich einen Stau und eine räumlich noch engere Situation. Die weitere, tatbeteiligte Person vollzog in diesem Gedränge unbemerkt den Diebstahl der Geldbörse.

Tricks wie diese gehören zum professionellen Vorgehen von Taschendieben. Ebenso ist es Teil ihrer Taten, anschließend schnell die Kleidung zu wechseln und damit möglichst unerkannt zu bleiben.

Wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten auf Reisen und zum Schutz vor Taschendieben finden Interessierte unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Brennende Mülltonne verursacht Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen um 04 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr wegen einer brennender Mülltonne auf dem Gehweg in der Käthe-Kollwitz-Straße alarmiert. Die lichterloh brennende Mülltonne konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Pech jedoch hatte der Halter eines Peugeot.

Die Flammen griffen nämlich auf den am Straßenrand geparkten Pkw über und hinterließen leichte Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter Tel: 0621/3301-0, entgegengenommen.

Zwei Unbekannte betreten Wohngebäude und entwenden Pakete

Mannheim (ots) – Durch 2 unbekannte Männer wurde am Donnerstag 13.04.2023, um 19:30 Uhr ein Wohngebäude im Quadrat Q6 betreten und zwei im Hausflur abgestellte Pakete entwendet. Eine Bewohnerin des Anwesens konnte beobachten, wie die beiden ihr unbekannten Männer den Hausflur samt Pakete verließen und sich anschließend mit diesen in den Lameygarten begaben.

Dort angekommen öffneten die Unbekannten, im Beisein von vier weiteren Personen, eines der Pakete. Anschließend entfernte sich die unbekannte Personengruppe und ließ die Pakete an der Örtlichkeit zurück. Durch die Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt konnte eines der Pakete der Eigentümerin zugeordnet und mit

vollständigem Inhalt überreicht werden.

Da der Inhaber des zweiten Paketes bislang noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, ist die Höhe des Diebstahlsschadens noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:

Mann 1: ca. 16-20 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, lockige Haare, schwarze Jacke

Mann 2: ca. 16-30 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare. Er trug eine schwarze Base-Cap sowie eine schwarze Jacke.

Der Zeugin gelang es zudem eine Videoaufzeichnung der beiden Täter zu fertigen.

Die Aufnahmen wurden sichergestellt und werden derzeit geprüft und ausgewertet.

Zeugen die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

Fahrgast eines Linienbusses durch Unfallflüchtigen schwer verletzt

Mannheim (ots) – Ein 25-Jähriger Fahrgast eines Linienbusses wurde am Donnerstag 13.04.2023 gegen 13:45 Uhr, in der Bismarckstraße, aufgrund eines starken Bremsmanövers des Busses schwer verletzt. Ursächlich hierfür war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine Fahrzeugführerin eines grauen Fords.

Dieser blockierte den Sonderfahrstreifen des Linienbusses in Höhe der Quadrate L 1 / L 2, weshalb ihm der Busfahrer signalisierte, die Fläche zu räumen. Zunächst schien es so, als würde der Fahrer bzw. die Fahrerin des Fords der Aufforderung nachkommen und nach links auf die Fahrspur wechseln, weshalb der Busfahrer seine Weiterfahrt fortsetzte.

Kurz darauf lenkte der Unbekannte den Pkw jedoch wieder zurück auf den Sonderfahrstreifen, wodurch der Busfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen war. Hierbei stürzte ein 25-Jähriger Fahrgast und verletzte sich schwer. Durch einen Rettungswagen wurde der Fahrgast in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Fords hingegen entfernte sich derweil von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Ludwigshafen am Rhein.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 0621 /174 -4222, entgegen.

Rassistische Beleidigung gefolgt von Körperverletzung

Mannheim-Rheinau (ots) – Donnerstag 13.04.2023 gegen 03 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann in der Relaisstraße von 2 Männern mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigt. Der 26-Jährige versuchte, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde aber von den zwei Männern verfolgt, die ihn letzten Endes einholten. Unvermittelt griffen beide Männer den 26-Jährigen körperlich an und versuchten ihm seine Umhängetasche zu entwenden.

Durch hinzueilende Passanten ließen die zwei Männer von dem 26-Jährigen ab und flüchteten. Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnten diese vor Ort einen der Täter aufgreifen. Die alarmierten Beamten kontrollierten den Mann, der sich im Verlauf der Kontrolle unkooperativ und aggressiv verhielt. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der 26-Jährige wurde durch den körperlichen Angriff leicht verletzt und wurde nach erster Versorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der zweite Täter konnte im Nachgang ermittelt und an einer Wohnanschrift in Mannheim angetroffen werden. Bei ihm konnte Raubgut des 26-Jährigen aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter Telefon: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Scheibe eines Taxis eingeschlagen und Bargeld entwendet

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Donnerstag 13.04.2023 wurde zwischen 17-17:35 Uhr die Scheibe eines Taxis auf einem Supermarktparkplatz in der Neckarauer Straße eingeschlagen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die hintere linke Scheibe des Taxis auf bisher unbekannte Art und Weise ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnern eine schwarze Ledergeldbörse mit 200EUR Bargeld.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter Tel: 0621-833970, zu melden.